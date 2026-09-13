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Houthi gia tăng sức ép quân sự lên Saudi Arabia

Chủ Nhật, 11:26, 13/09/2026
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VOV.VN - Sau vụ tập kích khiến Saudi Arabia phải đóng tuyến đường ống dầu Đông-Tây, sức ép an ninh đối với quốc gia này tiếp tục gia tăng, khi lực lượng Houthi tại Yemen ngày 12/9 tiếp tục tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia Vùng Vịnh này.

Theo lực lượng Houthi, cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Sharurah ở miền nam Saudi Arabia, với mục tiêu là các kho vũ khí cùng trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Saudi Arabia hiện chưa bình luận về tuyên bố này.

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Những người ủng hộ lực lượng Houthi ăn mừng tại thủ đô Sanaa, Yemen ngày 11/9 (Ảnh: Reuters)

Việc Houthi tuyên bố đánh trực tiếp một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Saudi Arabia cho thấy một bước leo thang mới, giữa lúc giao tranh tại Yemen gia tăng và lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đang đối đầu trở lại với Houthi.   

Diễn biến mới đáng chú ý trong bối cảnh sức ép an ninh đối với Saudi Arabia những ngày qua liên tục gia tăng. Trước đó, Saudi Arabia phải tạm đóng tuyến đường ống dầu Đông- Tây sau một vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Saudi Arabia và Iraq cho biết các máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Iraq, song hiện chưa xác định lực lượng nào đứng sau.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không tìm kiếm một cuộc đối đầu với Saudi Arabia, đồng thời cho rằng vấn đề giữa Houthi và Saudi Arabia không đồng nghĩa với xung đột giữa Iran và Saudi Arabia.

“Chúng tôi không có chiến tranh với Saudi Arabia. Lực lượng Houthi có những vấn đề riêng của họ. Tôi đã nhiều lần nói rằng tất cả các quốc gia trong khu vực cần ngồi lại với nhau để thiết lập hòa bình và an ninh cho khu vực. Không có logic hay lý do nào để chúng ta gây chiến hay xung đột với nhau cả”, Tổng thống Iran Pezeshkian nói.

Tuyên bố của Tổng thống Iran được đưa ra trong lúc nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục phủ bóng lên khu vực. Lực lượng Houthi đang gia tăng hoạt động tại Yemen và quanh Biển Đỏ, trong khi Saudi Arabia phải đối mặt đồng thời với những thách thức đối với an ninh lãnh thổ và hạ tầng năng lượng.

Lo ngại về nguy cơ leo thang cũng trở thành một nội dung đáng chú ý tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ. Tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo thông qua bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc chiến tại Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và ủng hộ cách tiếp cận đa phương. Phát biểu sau khi văn kiện được thông qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh trách nhiệm biến những cam kết chung thành hành động cụ thể.

“Tuyên bố New Delhi được thông qua hôm nay mang lại định hướng rõ ràng cho quyết tâm chung của chúng ta. Giờ đây, trách nhiệm của chúng ta là hiện thực hóa các nghị quyết này thành những kết quả cụ thể. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị vì những đóng góp quý báu, tinh thần xây dựng và sự cam kết”, Thủ tướng Ấn Độ phát biểu.

houthi gia tang suc ep quan su len saudi arabia hinh anh 2
Ảnh vệ tinh cho thấy một trạm trung chuyển trên tuyến đường ống dẫn khí Đông-Tây tại vùng Hejaz, Saudi Arabia (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh Houthi mở rộng hoạt động sang mục tiêu quân sự trên lãnh Saudi Arabia, phản ứng tiếp theo của Saudi Arabia sẽ là một yếu tố đáng chú ý, đặc biệt khi Iran và các nước BRICS đều đang phát đi thông điệp kiềm chế.

Diễn biến tại Saudi Arabia vì thế không chỉ cho thấy một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi, mà còn đặt ra phép thử đối với những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn cuộc xung đột Trung Đông mở rộng thêm một mặt trận.

Hồng Nhung/VOV1
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