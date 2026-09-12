Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó lực lượng Houthi tại Biển Đỏ

Truyền thông Mỹ, Washington đang cung cấp hỗ trợ đáng kể về tình báo và xác định mục tiêu cho Saudi Arabia, nhưng chưa có kế hoạch trực tiếp tấn công lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Các quan chức Mỹ cho biết lập trường này có thể thay đổi nếu mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới.

Các chiến binh của lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: Reuters

Là một phần trong phối hợp với Riyadh, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, đã tới Saudi Arabia trong tuần này để tiến hành các cuộc trao đổi.

Trong khi đó, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã trao đổi với Tổng thống Trump hai lần trong ngày 11/9 về tình hình Yemen. Lãnh đạo Saudi Arabia được cho là đã đề nghị Mỹ can dự quân sự trực tiếp nhằm vào Houthi, song Washington hiện lựa chọn phương án hỗ trợ gián tiếp.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết Mỹ tập trung bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi, trong đó có bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đỏ, đồng thời trao vai trò chủ động hơn cho các đối tác khu vực trong xử lý các thách thức an ninh.

Tình hình Yemen trở nên căng thẳng hơn sau khi lực lượng Houthi đạt được một số bước tiến dọc bờ Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại eo biển Bab al-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và có vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu cũng như vận chuyển năng lượng. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang theo dõi sát tình hình, trong khi lực lượng chính phủ Yemen và các nhóm dân quân liên kết vẫn tiếp tục giao tranh với Houthi.