Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, 2 người bị thương

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia, khu vực bị Houthi tập kích là Jazan, nằm giáp biên giới Yemen. Cuộc tấn công khiến 2 người bị thương, một nhà thờ, một số tòa nhà và phương tiện giao thông bị hư hại.

Trong tuần qua, Saudi Arabia cũng cáo buộc Houthi tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các địa phương ở phía Nam nước này. Hoạt động tập kích khiến hàng chục dân thường bị thương, nhiều công trình bị hư hại.

Thủ lĩnh Houthi Abdul-Malik al-Houthi tại Sanaa, Yemen, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Liên quan tình hình xung đột tại Yemen, các lực lượng vũ trang Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng Houthi ở khu vực thành phố cảng chiến lược Mokha bên bờ Biển Đỏ. Tuyên bố khẳng định quân chính phủ Yemen đã tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của Houthi. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Houthi đã chiếm được thành phố cảng chiến lược Mokha hôm 10/9, chỉ ít ngày sau khi phát động chiến dịch tấn công dữ dội vào các đơn vị quân chính phủ Yemen trấn giữ tại đây. Một ngày sau đó, nhóm vũ trang thân Iran chiếm thêm thành phố cảng Dhubab và hòn đảo chiến lược Mayyun nằm tại eo biển Bab el-Mandab.

Diễn biến này gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, trong một thông báo chính thức hôm 11/9, người phát ngôn quân sự của Houthi khẳng định nhóm này chỉ cấm tàu của Saudi Arabia đi qua eo Bab el-Mandab, không hạn chế lưu thông đối với tàu của các nước khác.

Reuters ngày 12/9 cũng xác nhận một vật thể do Houthi phóng đã làm 2 người bị thương tại Jazan và gây hư hại một số tòa nhà, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo. Reuters đồng thời đưa tin Houthi đã chiếm đảo Perim, tức Mayyun, tại eo Bab el-Mandab.