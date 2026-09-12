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Saudi Arabia dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược

Thứ Bảy, 05:29, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Saudi Arabia, nhà chức trách đã phải tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây như một biện pháp phòng ngừa. Tình hình xung đột tại Yemen và khu vực Biển Đỏ hôm qua tiếp tục leo thang phức tạp.

Saudi Arabia thông báo tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây, được Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia công bố tối qua. Thông báo cho biết quyết định đóng cửa đường ống, được đưa ra sau loạt cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực thủ đô Riyadh và thành phố Medina hôm thứ 5 (10/9), khiến một số người bị thương. Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa, song không đề cập tình trạng của đường ống. Thời gian mở lại đường ống, cũng không được nhắc đến.

Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía Đông Saudi Arabia, đến cảng Yanbu của nước này bên bờ biển Đỏ. Đường ống được xây dựng đầu những năm 1980 khi chiến tranh Iran – Iraq nổ ra và đe dọa hoạt động hàng hải tại vịnh Ba Tư. Hệ thống này không đi qua eo biển Hormuz, trở thành tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Riyadh, sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2/2026 vì xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát. Công suất vận hành của đường ống Đông-Tây vào khoảng hơn 7 triệu thùng mỗi ngày.

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Một công nhân đang kiểm tra đường ống dẫn dầu tại mỏ dầu Nahr Bin Umar ở phía bắc Basra - trung tâm công nghiệp dầu khí lớn nhất của miền nam Iraq (Ảnh: Reuters)

Quyết định tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông – Tây, được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen, thời gian qua nhiều lần phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử, nhắm vào lãnh thổ Saudi Arabia. Đồng thời tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran cũng liên tục đánh chiếm các vị trí trọng yếu từ tay quân đội chính phủ quốc gia được Saudi Arabia và quốc tế hậu thuẫn. Chỉ trong hai ngày qua, Houthi đã chiếm thêm ít nhất 3 vị trí chiến lược từ tay quân chính phủ là thành phố cảng Mokha, thành phố cảng Dhubab và đặc biệt là đảo Mayyun (đảo Perim) tại eo Bab el-Mandab, thiết lập quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với eo biển chiến lược này.

Theo truyền thông khu vực, quân đội Yemen hôm qua mở nhiều cuộc phản công bằng cả không quân và bộ binh vào một số khu vực vừa bị Houthi chiếm giữ, trong đó có thành phố cảng Mokha. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa mang lại hiệu quả. Một số chuyên gia khu vực cảnh báo nếu không nhận được sự hỗ trợ hỏa lực mạnh từ các lực lượng quốc tế, khả năng quân đội chính phủ Yemen có thể giành lại được các khu vực vừa bị mất từ tay Houthi, là rất thấp. Đáng lo ngại hơn, Houthi có thể thừa thắng chiếm giữ thêm nhiều khu vực quan trọng khác, nhất là các khu vực ven biển phía Nam và phía Đông tiếp giáp với biển Đỏ và vịnh Aden, cho phép nhóm này có thể khóa chặt toàn bộ tuyến vận tải huyết mạch nối giữa biển Đỏ và Ấn Độ Dương đi qua eo Bab el-Mandab.

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Iran tuyên bố khôi phục nhiều cơ sở dầu khí

VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua thông báo nước này đã khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Tehran cũng xác nhận đã tấn công 4 căn cứ quân sự của Washington tại 3 nước trong khu vực để đáp trả hành vi thù địch.

Bá Thi/VOV-Cairo
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