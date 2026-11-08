Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia

Tuyên bố của Houthi cho biết, lực lượng này đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, sân bay Riyadh và cơ sở quân sự của Saudi Arabia.

Houthi tấn công sân bay Saudi Arabia. Ảnh: AP

Lực lượng Houthi cũng cáo buộc, các cuộc tấn công của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực Al-Shariya thuộc tỉnh Sanaa, đã khiến 27 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương, trong đó hầu hết là dân thường.

Giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen cũng leo thang tại tỉnh Taiz và dọc bờ biển Biển Đỏ, khi Houthi tìm cách mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ và tiến về Aden, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ được quốc tế công nhận.

Trong khi đó, Syria bác bỏ thông tin triển khai quân đến Yemen để hỗ trợ liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Nguồn tin ngoại giao Syria hôm qua (7/11) khẳng định, các thỏa thuận quân sự hiện có với Saudi Arabia tập trung vào huấn luyện, trao đổi chuyên môn và tham vấn quân sự, cho rằng các báo cáo “về việc nước này điều quân đến Yemen vào thời điểm này là hoàn toàn vô căn cứ”.

Xung đột tại Yemen bùng phát trở lại từ tháng 7 vừa qua, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 300.000 người phải di dời do xung đột.

Tình trạng leo thang xung đột tại Yemen, cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh của eo biển Bab Al-Mandab, một tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.