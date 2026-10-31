Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen

Người phát ngôn quân đội Yemen Majed Abdullah al-Nuzaili ngày 30/10, cho biết, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo vào khu phức hợp Dinh Tổng thống (Cung điện Maashiq) và sân bay quốc tế Aden. Đòn tập kích được tiến hành chỉ một ngày, sau khi sân bay quốc tế Aden được mở cửa trở lại sau thời gian phải tạm dừng hoạt để sửa chữa vì cuộc tấn công trước đó của Houthi.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong 2 tuần qua, Houthi tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen. Trước đó, hôm 15/10, nhóm vũ trang thân Iran cũng phóng nhiều tên lửa và UAV vào Dinh Tổng thống Yemen. Đòn tập kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công hôm qua của Houthi, chưa được công bố.

Thiệt hại tại sân bay Aden sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Aden, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Ngoài chiến trường Yemen, lực lượng Houthi hôm qua còn phóng tên lửa và UAV tấn công quốc gia láng giềng Saudi Arabia. Liên quân Saudi Arabia – Yemen tối qua cho biết hệ thống phòng không của lực lượng này trong ngày đã bắn hạ ít nhất 1 quả tên lửa đạn đạo cùng 1 UAV do Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về lãnh thổ Saudi Arabia. Thương vong và thiệt hại trong cuộc tập kích không được đề cập. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa lên tiếng xác nhận cuộc tấn công.