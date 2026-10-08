Houthi tấn công đẫm máu vào Saudi Arabia, 39 người chết và bị thương

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia (GACA) cho biết, các cuộc tấn công và số thương vong kể trên, xảy ra trong ngày 6/10 - thời điểm Houthi tuyên bố tập kích và phá hủy loạt mục tiêu trọng yếu tại Saudi Arabia, trong đó có 4 sân bay.

Hai khu vực ghi nhận thương vong là sân bay quốc tế Abha ở phía Nam và sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh. Trong đó, sân bay Abha có 2 người chết và 28 người bị thương. Cả 2 công dân thiệt mạng đều là người nước ngoài, gồm 1 người Morocco và 1 người Algeria. Trong số những người bị thương có 2 công dân Saudi Arabia, còn lại là người Bangladesh và người Philippines.

Thương vong trong cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid, gồm 1 người chết, là công dân Sudan, và 8 người bị thương, trong đó có 5 người Saudi Arabia, 2 người Ai Cập và 1 người Pakistan.

Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể của các nạn chưa, chưa được tiết lộ.

Lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trước đó, Houthi tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ và phóng tên lửa đạn đạo tấn công các sân bay ở Saudi Arabia hôm 6/10. Người phát ngôn quân sự của Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree khẳng định, các đòn tập kích nhằm đáp trả chiến dịch không kích của không quân Saudi Arabia vào Yemen thời gian qua để hỗ trợ quân đội chính phủ Yemen.

Về tình hình chiến sự tại Yemen, truyền thông khu vực hôm qua cho biết giao tranh dữ dội tiếp tục nổ ra trên nhiều mặt trận giữa các tay súng Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Trong đó, ác liệt nhất vẫn là khu vực thành phố Taiz, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở khu vực Tây Nam Yemen. Tuy nhiên, thông tin giao tranh chi tiết, không được đề cập.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin hôm qua cùng xác nhận rằng, quân Chính phủ Yemen vẫn chưa chiếm lại được thành phố cảng chiến lược Mokha bên bờ biển Đỏ từ tay Houthi, như đã tuyên bố. Bên cạnh đó, toàn bộ các khu vực bao quanh eo biển Bab el-Mandab, cũng vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Houthi, chưa có sự hiện diện của quân chính phủ.

Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mokha cùng toàn bộ các vị trí bao quanh, cũng như các đảo bên trong eo biển Bab el-Mandab hồi đầu tháng 9, chỉ ít ngày sau khi phát động chiến dịch tiến công ồ ạt vào các lực lượng quân chính phủ. Cuối tuần qua, quân đội Yemen đã mở chiến dịch phản kích quy mô lớn với tên gọi “Bình minh Yemen”, để giành lại các vị trí đã mất. Tuy nhiên, thông tin cập nhật mới nhất cho thấy Houthi vẫn giữ vững toàn bộ các vị trị trọng yếu vừa giành được, đồng thời liên tục gây sức ép lên quân chính phủ ở nhiều mặt trận khác.