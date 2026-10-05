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Yemen mở chiến dịch quân sự lớn chống Houthi

Thứ Hai, 17:08, 05/10/2026
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VOV.VN - Chính quyền Yemen được quốc tế công nhận hôm qua tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi, với sự hậu thuẫn toàn diện của liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu.

 

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này bắt đầu chiến dịch nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát và khôi phục quyền quản lý của Nhà nước trên toàn quốc. Theo ông, quyết định được đưa ra sau khi các nỗ lực giảm căng thẳng không đạt kết quả.

“Xuất phát từ trách nhiệm hiến pháp trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước và người dân Yemen, trên cơ sở các quyết định của Hội đồng Quốc phòng, cũng như sau khi hoàn tất các thủ tục và biện pháp cần thiết, hôm nay tôi tuyên bố bắt đầu các hoạt động quân sự nhằm giành lại những vùng lãnh thổ còn lại, đồng thời khôi phục quyền lực của Nhà nước và các thể chế trên toàn lãnh thổ quốc gia”, ông Alimi nói.

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Một tên lửa được lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhằm vào Israel, hình ảnh cắt từ video công bố tháng 12/2024. Ảnh: Reuters

Quyết định của chính quyền Yemen được đưa ra sau những bước tiến của Houthi tại khu vực bờ biển phía Tây và tỉnh Taiz trong những tuần gần đây. Giữa tháng 9, lực lượng này tuyên bố kiểm soát cảng Mocha cùng một số đảo có vị trí chiến lược gần Bab al-Mandeb. Các bước tiến này giúp Houthi mở rộng hiện diện tại khu vực cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ.

Saudi Arabia tuyên bố tiếp tục hỗ trợ các lực lượng chính phủ Yemen. Người phát ngôn liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu Turki al-Maliki cho biết liên minh sẽ cung cấp hỗ trợ hoạt động toàn diện, đồng thời cáo buộc Houthi đe dọa an ninh khu vực, tự do hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế.

Đáp lại, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia tại Riyadh và khu vực Khurais, nói đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của liên minh. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu sau đó bác bỏ tuyên bố của Houthi về cuộc tấn công nhằm vào Riyadh.

Những diễn biến trên đưa an ninh năng lượng trở thành một vấn đề trực tiếp của cuộc xung đột. Bab al-Mandeb là tuyến vận tải quan trọng nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những cửa ngõ để dầu mỏ từ Trung Đông đi ra thị trường thế giới. Việc Houthi kiểm soát hoặc gây sức ép tại khu vực này có thể làm gia tăng chi phí vận tải và tạo thêm sức ép đối với dòng chảy năng lượng.

Đây cũng là lý do tuyến đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia có ý nghĩa đặc biệt trong tình hình hiện nay. Tuyến đường ống dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các khu vực sản xuất ở phía Đông tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, giúp Saudi Arabia giảm phụ thuộc vào tuyến xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đường ống này vừa phải tạm dừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 9. Trong phát biểu mới đây, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với Chính phủ Yemen và mục tiêu khôi phục ổn định khu vực.

“Saudi Arabia tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên minh hỗ trợ chính quyền Hợp pháp và Chính phủ Yemen, với mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc, khôi phục ổn định và ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Saudi Arabia cho rằng Houthi đang có những hành động gây bất ổn, gây thiệt hại và đe dọa người dân Yemen cũng như an ninh khu vực”, Thái tử Saudi Arabia nhấn mạnh.

Saudi Arabia đang tăng cường phối hợp với các đối tác khu vực. Các quan chức Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến gặp nhau tại Riyadh hôm nay để thảo luận những diễn biến an ninh mới, trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc phòng ba bên.

Thu Hoài/VOV1
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