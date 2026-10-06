Liên quân Saudi Arabia phá hủy hơn 300 mục tiêu Houthi ở Yemen

Thông báo của liên quân Saudi Arabia – Yemen khẳng định chiến dịch không kích đã phá hủy 324 mục tiêu giá trị cao của Houthi, yểm trợ hỏa lực hiệu quả cho các lực lượng mặt đất của quân chính phủ Yemen đánh chiếm các vị trí của nhóm vũ trang đối địch. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu Houthi bị phá hủy, không được đề cập.

Trước đó, liên quân Saudi Arabia – Yemen cũng tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng Dhubab nằm gần eo biển Bab el-Mandab, đồng thời tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng Houthi trên nhiều mặt trận, trong đó có khu vực thủ đô Sanaa.

Lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn khai hỏa trong cuộc giao tranh với Houthi Ảnh: REUTERS.

Về phần mình, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua ra thông báo khẳng định lực lượng này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân chính phủ Yemen. Houthi cũng bác tin quân chính phủ đã giành toàn quyền kiểm thành phố cảng Dhubab.

Đặc biệt, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử (UAV), tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Aramco và một số căn cứ quân sự ở phía Nam Saudi Arabia. Houthi khẳng định các đòn tập kích đã gây gián đoạn hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid và làm bùng phát đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu của Aramco. Nhóm này cũng cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không sử dụng không phận của Saudi Arabia để đảm bảo an toàn.

Thông tin của Houthi chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Giới chức Saudi Arabia cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.