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Houthi tập kích cơ sở dầu khí ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia

Chủ Nhật, 05:27, 04/10/2026
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VOV.VN - Houthi tuyên bố tập kích cơ sở dầu khí của Aramco tại thủ đô Riyadh bằng tên lửa đạn đạo và UAV, trong khi giao tranh giữa các bên tiếp tục diễn biến ác liệt tại Yemen.

Thông báo của Houthi khẳng định đòn tấn công đã đánh trúng và gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí của Tập đoàn Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Tuy nhiên, số lượng tên lửa đạn đạo và UAV sử dụng trong cuộc tập kích, không được đề cập. Giới chức Saudi Arabia cũng chưa xác nhận thông tin.

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Kho dầu của Saudi Arabia bốc cháy sau khi bị tấn công. Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho rằng nhiều khả năng cơ sở dầu khí của Aramco ở Riyadh, đã trúng đòn tập kích của Houthi. Bằng chứng là một cột khói lớn và ngọn lửa khổng lồ, được nhìn thấy bốc lên từ bên trong khuôn viên của một cơ sở dầu khí ở Riyadh hồi chiều qua.

Nếu thông tin được xác thực, đây là lần đầu tiên Houthi tấn công và gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí tại khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trước đó, trong các đợt tập kích tầm xa xuyên biên giới thời gian qua, Houthi chủ yếu nhắm vào khu vực phía Nam Saudi Arabia cùng các tàu dầu và cơ sở dầu khí của Riyadh bên bờ biển Đỏ.  

Ở chiều ngược lại, nhóm vũ trang Yemen cáo buộc quân đội Saudi Arabia đã phát động các cuộc không kích nhắm vào khu vực thủ đô Sanaa và tỉnh Saada ở phía Bắc Yemen. Houthi khẳng định trong số các cơ sở bị không quân Saudi Arabia đánh phá, có hệ thống thông tin liên lạc ở 2 quận Saqain và Maran thuộc tỉnh Saada. Trước đó, Houthi cũng cáo buộc không quân Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng hơn 1.350 cuộc không kích vào Yemen, kể từ đầu đợt giao tranh mới nhất bùng phát giữa tháng 7.

Về phía quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, Đại tá Majed Abdullah al Nuzaili, phát ngôn viên quân đội Yemen thông báo trong ngày 3/10, các lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành 71 chiến dịch tấn công chính xác nhắm vào các mục tiêu Houthi ở khu vực tỉnh Taiz, một trong những mặt trận giao tranh ác liệt nhất tại Yemen thời gian qua. Chiến dịch tập kích phá hủy nhiều phương tiện cơ giới, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng của Houthi ở 10 khu vực khác nhau thuộc tỉnh Taiz. Tuy nhiên, số liệu thương vong cụ thể, chưa được công bố.

Trước đó một ngày, tối 2/10, quân đội Yemen cũng tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tay súng Houthi trong các cuộc giao tranh và đụng độ ác liệt nổ ra 24h trước đó. Thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Một số nhà phân tích khu vực nhận định Houthi có thể đã phải hứng chịu tổn thất lớn do hoạt động tấn công và phản kích của quân đội Yemen những ngày qua. Tuy nhiên, toàn bộ các khu vực chiến lược mà nhóm này vừa chiếm được từ tay quân chính phủ, đặc biệt là quanh eo biển Bab el-Mandab, vẫn được giữ vững.

Bá Thi/VOV-Cairo
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