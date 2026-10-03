Thời sự Quốc tế trưa 3/10: Saudi Arabia tính mở chiến dịch tấn công Houthi
VOV.VN - Saudi Arabia đang cân nhắc mở chiến dịch quân sự nhằm vào Houthi tại Yemen, với một trong những mục tiêu chính là đẩy lùi lực lượng này khỏi khu vực ven biển gần eo biển Bab el-Mandeb và bảo đảm tuyến hàng hải Biển Đỏ.
Theo Reuters, Saudi Arabia đang xem xét nhiều phương án, từ một chiến dịch tập trung dọc bờ biển nhằm bảo đảm tuyến vận tải qua Biển Đỏ, cho tới một cuộc tiến công quy mô lớn hơn trên nhiều mặt trận tại Yemen. Các nguồn tin nắm được công tác chuẩn bị cho biết chiến dịch dự kiến có thể được triển khai trong những tuần tới. Lực lượng Yemen trên thực địa, dưới sự giám sát của Saudi Arabia, sẽ đóng vai trò chủ lực, trong khi Riyadh hỗ trợ bằng các cuộc không kích.