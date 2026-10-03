Mỹ hai lần từ chối tham gia chiến dịch tấn công Houthi của Saudi Arabia

Theo Axios, Mỹ đã hai lần từ chối đề nghị của Saudi Arabia về việc tham gia chiến dịch và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi trong những tuần gần đây.

Giao tranh giữa lực lượng Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã kéo dài từ tháng 8/2014. Ảnh: Reuters

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết lập trường này “có thể thay đổi nếu chiến dịch gặp vấn đề”. Axios cũng cho biết tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng “tiến gần” đến quyết định ra lệnh tấn công Houthi, nhưng cuối cùng lựa chọn chưa hành động. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là phản đối việc Washington trực tiếp can dự vào cuộc xung đột.

Theo nguồn tin, Saudi Arabia đã xây dựng kế hoạch quân sự trong nhiều tuần và giới lãnh đạo nước này phê duyệt kế hoạch vài ngày trước.

Trong khi chưa trực tiếp tham chiến, Mỹ vẫn đang hỗ trợ Saudi Arabia trên nhiều phương diện. Một quan chức cho biết Washington đang giúp Riyadh “mọi thứ ngoại trừ tham chiến trực tiếp”, chủ yếu thông qua cung cấp thông tin tình báo và dữ liệu về mục tiêu.

Quan chức này cho biết Mỹ đã cung cấp cho Saudi Arabia thông tin về hơn 200 mục tiêu của Houthi để lực lượng Saudi Arabia tiến hành tập kích.

Giao tranh giữa lực lượng Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã kéo dài từ tháng 8/2014. Theo nguồn tin, hồi tháng 7, Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia, sau đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số tàu chở dầu thuộc sở hữu của Saudi Arabia.

Đầu tháng 8, Ansar Allah phát động một chiến dịch tiến công tại khu vực Tây Nam Yemen. Đến ngày 10-11/9, lực lượng này được cho là đã kiểm soát thành phố cảng Mokha cùng một số khu vực tạo lối tiếp cận eo biển Bab el-Mandeb.

Những diễn biến này làm gia tăng sức ép đối với Saudi Arabia trong bối cảnh Riyadh chuẩn bị một kế hoạch phản công quy mô lớn. Việc Washington tiếp tục cung cấp thông tin tình báo và dữ liệu mục tiêu cho Riyadh cho thấy Mỹ vẫn hỗ trợ Saudi Arabia, nhưng duy trì khoảng cách với các hoạt động tác chiến trực tiếp tại Yemen.