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Nóng thế giới hôm nay 4/10: Saudi Arabia sắp mở chiến dịch tấn công Houthi

Chủ Nhật, 05:00, 04/10/2026
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VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Saudi Arabia tính mở chiến dịch đẩy Houthi khỏi cửa ngõ Biển Đỏ; Tiết lộ mới về cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai; Pháp bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái tiêm kích Rafale…

Saudi Arabia tính mở chiến dịch đẩy Houthi khỏi cửa ngõ Biển Đỏ. Saudi Arabia đang cân nhắc mở chiến dịch quân sự nhằm vào Houthi tại Yemen, với một trong những mục tiêu chính là đẩy lùi lực lượng này khỏi khu vực ven biển gần eo biển Bab el-Mandeb và bảo đảm tuyến hàng hải Biển Đỏ.

Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức khu vực và phương Tây cho biết, Saudi Arabia đang xem xét nhiều phương án, từ một chiến dịch tập trung dọc bờ biển nhằm bảo đảm tuyến vận tải qua Biển Đỏ, cho tới một cuộc tiến công quy mô lớn hơn trên nhiều mặt trận tại Yemen.

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Saudi Arabia tính mở chiến dịch đẩy Houthi khỏi cửa ngõ Biển Đỏ. Ảnh: Anadolu

Các nguồn tin nắm được công tác chuẩn bị cho biết chiến dịch dự kiến có thể được triển khai trong những tuần tới. Lực lượng Yemen trên thực địa, dưới sự giám sát của Saudi Arabia, sẽ đóng vai trò chủ lực, trong khi Riyadh hỗ trợ bằng các cuộc không kích. Mỹ hiện cung cấp thông tin tình báo phục vụ các hoạt động của Saudi Arabia tại Yemen. Một số quốc gia trong khu vực và châu Âu cũng đang hỗ trợ Riyadh về quân sự, chủ yếu trong lĩnh vực phòng thủ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các đồng minh của Saudi Arabia dự kiến không trực tiếp tham gia tác chiến.

Căng thẳng eo biển Hormuz: Tàu chở dầu liên tiếp bị tấn công. Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) tối 2/10 cho biết, đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa.

Theo nguồn tin, tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định khi đang lưu thông từ phía vịnh Ba Tư ra bên ngoài eo biển Hormuz. Đòn tập kích gây ra một đám cháy nhỏ và khiến nguồn điện trên tàu bị sập. Sự cố được khắc phục ngay sau đó, không gây thương vong và con tàu tiếp tục hải trình. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và cảng đến của phương tiện, không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp, tàu chở dầu được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz.

UAE coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “khủng bố”. Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối 2/10, ông Anwar Gargash - Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed cho rằng, hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ ccuar Flydubai nhằm ngăn cơ phó cướp máy bay để lao xuống đất, “đã thể hiện ý nghĩa của sự dũng cảm khi đối mặt với hành động khủng bố nguy hiểm và tiềm ẩn hậu quả thảm khốc”.

Đây được coi là lần đầu tiên giới chức UAE cũng như các bên liên quan, đánh giá một cách chính thức sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Flydubai từ UAE tới Israel hôm 30/9, là hành động khủng bố, dù kết luận điều tra cuối cùng về vụ việc vẫn chưa được công bố.

Nghi phạm vụ Flydubai từng bị hãng khác loại khỏi chương trình đào tạo. Cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai tới Tel Aviv hôm 30/9 từng bị loại khỏi chương trình đào tạo tại hãng hàng không quốc gia Oman do những lo ngại liên quan tới quan điểm cực đoan.

Một nguồn tin ngoại giao trong khu vực nói với CNN rằng người này từng làm việc tại Oman Air nhưng bị loại khỏi chương trình đào tạo vào năm ngoái do có những quan ngại về tư tưởng cực đoan và sau đó được bố trí sang một vị trí khác tại hãng. Theo một nguồn tin khác, nghi phạm là công dân Oman, sinh tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có cha là người Oman và mẹ là người Syria. Người này từng sinh sống nhiều năm tại UAE.

Sau sự cố, nghi phạm được chuyển từ Saudi Arabia - nơi chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp - sang UAE để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến hành vi khủng bố.

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Hành khách lên một máy bay của FlyDubai tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: Reuters

Nga 4 lần tập kích cầu huyết mạch bắc qua sông Dnipro ở Kiev. Theo Kyiv Independent, chiều 2/10, UAV Nga tiếp tục đánh trúng cầu Phía Nam ở Kiev. Đây là lần thứ tư cây cầu này bị tập kích trong vòng hai ngày.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết vụ tấn công mới nhất xảy ra vào khoảng 17h40 giờ địa phương, khi cầu vẫn đang bị đóng cửa sau một đợt tập kích trước đó vào buổi sáng. Khói đen xuất hiện tại khu vực cây cầu, trong khi mức độ thiệt hại sau đòn đánh mới nhất chưa được xác định đầy đủ. Các cuộc tập kích liên tiếp khiến giao thông tại Kiev bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt trong giờ cao điểm buổi chiều. Chính quyền quân sự thành phố phải điều chỉnh hoạt động trên một số cây cầu khác bắc qua sông Dnipro, đồng thời chuyển hướng các tuyến xe buýt.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/10 cũng tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường bộ và đường sắt bắc qua sông Dnipro tại Kiev, đồng thời cho rằng công trình này được sử dụng để vận chuyển vật tư quân sự cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass.

Mỹ - Ukraine công bố thỏa thuận đầu tiên về khoáng sản chiến lược. Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ - Ukraine (URIF) ngày 2/10 đã công bố một loạt dự án đầu tư, trong đó có thỏa thuận đầu tiên về khoáng sản chiến lược với tập đoàn BGV Group Management của Ukraine.

Mỹ và Ukraine đã ký kết thỏa thuận khoáng sản vào tháng 4/2025, qua đó thành lập quỹ đầu tư chung tại Ukraine và tạo điều kiện để Mỹ tiếp cận các dự án đầu tư tại nước này. Đây là một trong những cơ chế hợp tác đầu tư song phương được Kiev thiết lập kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phạm vi hoạt động của quỹ sau đó cũng được mở rộng, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoáng sản. Trong giai đoạn đầu, dự án này sẽ tập trung xác định các mỏ đất hiếm, berili và zircon tại Ukraine. 

Pháp bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái tiêm kích Rafale. Pháp đã bắt đầu chuẩn bị đào tạo những phi công Ukraine đầu tiên vận hành tiêm kích Rafale, trong bối cảnh Paris và Kiev xúc tiến kế hoạch chuyển giao dòng máy bay chiến đấu hiện đại này cho Ukraine.

Theo kế hoạch, quá trình đào tạo phi công Ukraine sẽ đi theo lộ trình huấn luyện tiêu chuẩn của không quân Pháp. Ban đầu, các học viên làm quen với máy bay huấn luyện hạng nhẹ Grob G-120TP, sau đó chuyển sang máy bay huấn luyện nâng cao Alpha Jet trước khi tiếp cận Rafale.

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Tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: Reuters

G7 giải phóng 100 triệu thùng nhiên liệu dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 2/10 đã nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel, dầu thô và các nguồn dự trữ khác, nhằm tăng nguồn cung và góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trên thị trường thế giới.

Theo kế hoạch, việc giải phóng dự trữ sẽ được thực hiện dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), bắt đầu ngay và kéo dài trong 4 tháng. Một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Đáng chú ý, các nước G7 cũng thống nhất không áp đặt các biện pháp cấm xuất khẩu lẫn nhau, trong bối cảnh những lo ngại về hạn chế thương mại đã góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông. Thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 3/10 đã phóng một vật thể bay chưa xác định về phía vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), quân đội nước này đã phát hiện vụ phóng, song chưa công bố thêm các thông tin chi tiết liên quan đến loại vật thể được phóng, quỹ đạo bay hay những thông số kỹ thuật khác.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 13 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông hôm 20/9. Phía Hàn Quốc xác định 2 quả tên lửa này được phóng cách nhau chỉ vài giờ, có tầm bay lần lượt khoảng 450km và 600 km.

Hàng trăm trường học bị ảnh hưởng giữa làn sóng biểu tình tại Pháp. Ngày 2/10, làn sóng biểu tình và phong tỏa các trường trung học (lycée) tại Pháp tiếp tục diễn ra, dù quy mô có phần hạ nhiệt so với hôm trước nhưng vẫn ghi nhận nhiều vụ đụng độ, bắt giữ và thiệt hại vật chất nặng nề. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray, có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng vào ngày 2/10. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành 1.747 vụ bắt giữ trong ngày, giảm gần 200 vụ so với ghi nhận trước đó.

Tình trạng bạo lực và phá hoại vẫn bao trùm ngày biểu tình. Riêng tại vùng Île-de-France, 55 trường trung học đã chứng kiến đụng độ, bạo lực hoặc phá hoại, đi kèm nhiều vụ đốt phá. Tại Sélestat thuộc vùng Bas-Rhin, một học sinh đã bị thương nặng ở tay do bình xịt phát nổ khi bị ném vào đống lửa. Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp cũng cho biết có 3 nhân viên giáo dục bị thương trong ngày 2/10, giảm so với con số 31 người của ngày 1/10.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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