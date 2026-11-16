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Houthi tiến sát Thủ đô lâm thời của Yemen

Thứ Hai, 06:24, 16/11/2026
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VOV.VN - Nguồn tin từ quân đội và chính phủ Yemen hôm qua (15/11) cho biết, lực lượng Houthi đã tiến đến cách thành phố Aden khoảng 60km, nơi đặt trụ sở chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Theo các nguồn tin, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát các quận Al-Maqatirah và Al-Madaribah thuộc tỉnh Lahij, cách thành phố Aden khoảng 60km.

Trước đó cũng trong hôm qua, chính phủ Yemen tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi các khu vực gần eo biển Bab Al-Mandab.

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Thiệt hại tại sân bay Aden sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Aden, Yemen. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cho biết, quân đội được điều động lại để tăng cường lực lượng “ở những nơi mà hoàn cảnh hiện tại yêu cầu”, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh cho Aden và các tỉnh lân cận.

Nguồn tin quân đội Yemen hôm 13/11 cho biết, lực lượng chính phủ đã bắt đầu dựng các công sự bằng bao cát và đào hào xung quanh thành phố Aden, khi lực lượng Houthi tiến công về phía Nam.

Houthi đã liên tục tấn công thành phố Aden trong những tuần gần đây, bao gồm vụ tấn công ngày 15/10 nhằm vào phủ Tổng thống khiến 4 người thiệt mạng.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại khu vực giữa tỉnh Lahij và thành phố Aden trong những ngày qua, giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ trên không từ liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu.

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Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn

VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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