Houthi tiến sát Thủ đô lâm thời của Yemen

Theo các nguồn tin, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát các quận Al-Maqatirah và Al-Madaribah thuộc tỉnh Lahij, cách thành phố Aden khoảng 60km.

Trước đó cũng trong hôm qua, chính phủ Yemen tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi các khu vực gần eo biển Bab Al-Mandab.

Thiệt hại tại sân bay Aden sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Aden, Yemen. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cho biết, quân đội được điều động lại để tăng cường lực lượng “ở những nơi mà hoàn cảnh hiện tại yêu cầu”, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh cho Aden và các tỉnh lân cận.

Nguồn tin quân đội Yemen hôm 13/11 cho biết, lực lượng chính phủ đã bắt đầu dựng các công sự bằng bao cát và đào hào xung quanh thành phố Aden, khi lực lượng Houthi tiến công về phía Nam.

Houthi đã liên tục tấn công thành phố Aden trong những tuần gần đây, bao gồm vụ tấn công ngày 15/10 nhằm vào phủ Tổng thống khiến 4 người thiệt mạng.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại khu vực giữa tỉnh Lahij và thành phố Aden trong những ngày qua, giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ trên không từ liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu.