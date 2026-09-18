English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Yemen đẩy mạnh tấn công lực lượng Houthi

Thứ Sáu, 09:00, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 17/9, quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đã mở hàng loạt cuộc tấn công ác liệt vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi.

Cơ quan truyền thông của quân đội Yemen cho biết, trong ngày 17/9, các lực lượng vũ trang Yemen đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Houthi, trong đó các địa điểm đóng quân của nhóm này, tại hai thành phố Taiz và Mokha thuộc tỉnh Taiz.

quan doi yemen day manh tan cong luc luong houthi hinh anh 1
Lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, cục diện chiến trường những ngày qua vẫn chưa có thêm bất kỳ biến chuyển đáng kể nào có lợi cho quân chính phủ. Trước đó, quân đội Yemen chiều 17/9 cũng tuyên bố đã bẻ gãy một cuộc tấn công quy mô lớn của Houthi ở tỉnh Taiz, đồng thời tiến hành phản kích và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số vị trí đóng quân của Houthi. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại cụ thể, không được đề cập. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trong khoảng một tuần qua, sau bị Houthi chiếm mất nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, trong đó có thành phố cảng Mokha và một số đảo trên biển Đỏ, quân đội Yemen đã đẩy mạnh chiến dịch tập kích bằng cả không quân, pháo binh và bộ binh vào các mục tiêu Houthi, đặc biệt là khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, quân đội Yemen chưa giành lại được bất kỳ vị trí chiến lược nào đã bị mất. Tại các mặt trận ở khu vực miền Trung Yemen, quân chính phủ đạt được một số bước tiến, nhưng không đáng kể và đều không phải những vị trí trọng yếu.    

Ngược lại, một số đánh giá lo ngại Houthi có thể chiếm giữ thêm các địa điểm chiến lược khác từ tay quân chính phủ, đặc biệt là những vị trí trọng yếu ven biển phía Nam Yemen, tiếp giáp vịnh Aden.

PV/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia
Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia

VOV.VN - Lực lượng Houthi vừa tuyên bố bắn hạ một tiêm kích F-15 của quân đội Saudi Arabi trên không phận Yemen. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia

Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia

VOV.VN - Lực lượng Houthi vừa tuyên bố bắn hạ một tiêm kích F-15 của quân đội Saudi Arabi trên không phận Yemen. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng UAV tấn công thánh địa Mecca
Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng UAV tấn công thánh địa Mecca

VOV.VN - Quân đội Saudi Arabia cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen phóng UAV tấn công Mecca, đồng thời cảnh báo thánh địa này là “lằn ranh đỏ” không được phép vượt qua.

Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng UAV tấn công thánh địa Mecca

Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng UAV tấn công thánh địa Mecca

VOV.VN - Quân đội Saudi Arabia cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen phóng UAV tấn công Mecca, đồng thời cảnh báo thánh địa này là “lằn ranh đỏ” không được phép vượt qua.

Mỹ đã bí mật gặp lực lượng Houthi
Mỹ đã bí mật gặp lực lượng Houthi

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã bí mật gặp đại diện lực lượng Houthi tại Đại sứ quán Mỹ ở Oman cuối tuần qua, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tại Yemen và Biển Đỏ mở rộng thành một mặt trận mới ở Trung Đông.

Mỹ đã bí mật gặp lực lượng Houthi

Mỹ đã bí mật gặp lực lượng Houthi

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã bí mật gặp đại diện lực lượng Houthi tại Đại sứ quán Mỹ ở Oman cuối tuần qua, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tại Yemen và Biển Đỏ mở rộng thành một mặt trận mới ở Trung Đông.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ