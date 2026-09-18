Quân đội Yemen đẩy mạnh tấn công lực lượng Houthi

Cơ quan truyền thông của quân đội Yemen cho biết, trong ngày 17/9, các lực lượng vũ trang Yemen đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Houthi, trong đó các địa điểm đóng quân của nhóm này, tại hai thành phố Taiz và Mokha thuộc tỉnh Taiz.

Lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, cục diện chiến trường những ngày qua vẫn chưa có thêm bất kỳ biến chuyển đáng kể nào có lợi cho quân chính phủ. Trước đó, quân đội Yemen chiều 17/9 cũng tuyên bố đã bẻ gãy một cuộc tấn công quy mô lớn của Houthi ở tỉnh Taiz, đồng thời tiến hành phản kích và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số vị trí đóng quân của Houthi. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại cụ thể, không được đề cập. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trong khoảng một tuần qua, sau bị Houthi chiếm mất nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, trong đó có thành phố cảng Mokha và một số đảo trên biển Đỏ, quân đội Yemen đã đẩy mạnh chiến dịch tập kích bằng cả không quân, pháo binh và bộ binh vào các mục tiêu Houthi, đặc biệt là khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, quân đội Yemen chưa giành lại được bất kỳ vị trí chiến lược nào đã bị mất. Tại các mặt trận ở khu vực miền Trung Yemen, quân chính phủ đạt được một số bước tiến, nhưng không đáng kể và đều không phải những vị trí trọng yếu.

Ngược lại, một số đánh giá lo ngại Houthi có thể chiếm giữ thêm các địa điểm chiến lược khác từ tay quân chính phủ, đặc biệt là những vị trí trọng yếu ven biển phía Nam Yemen, tiếp giáp vịnh Aden.

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