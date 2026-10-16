Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia

Hành động leo thang của lực lượng Houthi đang gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực cũng như quốc tế. Liên quân Saudi Arabia - Yemen trưa nay cho biết hệ thống phòng không của lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi phóng đi từ Yemen, nhắm vào khu vực tỉnh Đông của Saudi Arabia. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra không được đề cập.

Người ủng hộ Houthi tại Yemen. Ảnh: AP

Trước đó, Liên quân đêm qua cũng cáo buộc Houthi đã phóng một tên lửa hành trình về phía khu vực thánh địa Mecca. Quả tên lửa bị hệ thống phòng không Saudi Arabia vô hiệu hóa trước khi bay tới mục tiêu và đòn tập kích không gây thiệt hại. Đây là lần thứ 2 trong tháng 10, Houthi bị cáo buộc tấn công vào Mecca - thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo.

Phản ứng về chiến dịch tấn công của Houthi vào Saudi Arabia, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đêm qua đã ra tuyên bố Chủ tịch, cực lực lên án hành vi của nhóm vũ trang thân Iran. Tuyên bố khẳng định Saudi Arabia có quyền tự vệ hiển nhiên theo luật pháp quốc tế để chống lại các mối đe dọa từ Houthi. Hội đồng Bảo an yêu cầu nhóm vũ trang Yemen lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vào Saudi Arabia, cũng như mọi hành vi đe dọa và tập kích nhắm vào tàu thương mại tại khu vực biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandab.

Theo cáo buộc của giới chức Saudi Arabia, chỉ trong nửa đầu tháng 10, Houthi đã tiến hành 20 cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, cướp đi mạng sống của 14 dân thường và khiến hơn 300 người khác bị thương.