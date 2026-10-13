Nóng thế giới hôm nay 13/10: Houthi tấn công dữ dội Saudi Arabia

Houthi tấn công dữ dội vào Saudi Arabia: Tiếp tục chiến dịch leo thang quân sự chưa từng có nhằm vào Saudi Arabia, hôm 11/10, lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động hàng loạt cuộc tấn công dữ dội vào sân bay cùng các cơ sở năng lượng của quốc gia láng giềng. Động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.

Một cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các xe tải mà lực lượng này cho là đang vận chuyển khí tài quân sự từ Saudi Arbia đến căn cứ quân sự Al-Wadiah tại tỉnh Hadramout ở đông nam Yemen. Ảnh: Tân Hoa xã

Thông báo chính thức tối qua của Houthi cho biết, trong 24 giờ trước đó, nhóm này đã mở nhiều cuộc tấn công được mô tả là có chất lượng và hiệu quả, nhắm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia, bao gồm 2 sân bay quốc tế và 2 cơ sở dầu khí của Tập đoàn Aramco. Trong đó, hoạt động tập kích vào sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh diễn ra nhiều lần, sử dụng cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử. Sân bay còn lại bị tấn công nằm ở Dammam, phía Đông Saudi Arabia.

Mỹ cảnh báo rủi ro hàng không tại Saudi Arabia: Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngày 11/10 đã yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc bay qua Saudi Arabia, do nguy cơ từ hoạt động quân sự và tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị trong khu vực.

Theo đó, cảnh báo của FAA có hiệu lực đến ngày 10/12/2026 và áp dụng đối với các hãng hàng không Mỹ, phi công Mỹ và cả máy bay đăng ký tại Mỹ. Cơ quan này khuyến cáo các đơn vị khai thác bay cần đánh giá rủi ro trước khi hoạt động trong không phận Saudi Arabia và theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh.

EU hứa cấp thêm ngân sách cho Ukraine mua UAV và tên lửa: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 11/10 lên tiếng trấn an Ukraine về sự ủng hộ của khối này với Kiev, sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine cần một tổng thống mới.

Bà Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phân bổ thêm ngân sách để mua tên lửa và UAV cho Ukraine vào tuần tới. Chủ tịch Ursula von der Leyen cũng cam kết rằng EU sẽ sớm “mở thêm hai nhóm chương trong các cuộc đàm phán” với Ukraine.

Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu Ukraine dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu nước này phải dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, trong bối cảnh Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua diesel của Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Nhà máy lọc dầu Tuapse bị tấn công. Ảnh: RBC

Theo Axios, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một “ngừng bắn năng lượng” giữa Nga và Ukraine thực chất liên quan đến một đề xuất, theo đó hai bên dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của nhau. Một quan chức Nhà Trắng cho biết nếu các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu chấm dứt, bước tiếp theo có thể là một thỏa thuận rộng hơn nhằm dừng tấn công các nhà máy điện và lưới điện.

Phản ứng của Ukraine sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng: Ukraine vừa lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí về một “lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng” hôm 11/10.

Nga chưa lập tức xác nhận thông tin này, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đây là thông tin mới đối với ông. “Một lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và có hiệu lực ngay lập tức. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng phá vỡ thỏa thuận!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 11/10. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về nội dung hoặc cơ chế thực hiện thỏa thuận.

Liên minh phương Tây thêm rạn nứt vì thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga: Quyết định nới lỏng hạn chế đối với dầu diesel Nga của Tổng thống Donald Trump không chỉ mở ra nguồn thu mới cho Moscow mà còn làm gia tăng bất đồng giữa Mỹ với Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Trong khi Mỹ ưu tiên ổn định thị trường nhiên liệu, Ukraine lo ngại sức ép ngoại giao mới sẽ làm suy yếu một trong những công cụ hiệu quả nhất để gây tổn thất kinh tế cho Nga. Phản ứng của các đồng minh cho thấy thỏa thuận đang làm lộ rõ khác biệt trong cách xử lý cuộc xung đột Nga Ukraine thời gian tới. Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ ủng hộ Tổng thống Zelensky, cho rằng thỏa thuận đi ngược nỗ lực của Ukraine, Canada và các đồng minh nhằm xây dựng hòa bình, ổn định tại châu Âu.

Séc kêu gọi châu Âu phản ứng trước thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga: Ngày 11/10, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã chỉ trích thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Nga về việc Moscow sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu hành động đáp trả. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho rằng quyết định của Mỹ cho phép Nga xuất khẩu hàng triệu tấn dầu diesel là một động thái “đáng ngạc nhiên”, bởi trước đó Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu mua năng lượng từ Nga với lý do những mặt hàng nhập khẩu này giúp Nga có thêm nguồn lực cho cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Séc nhấn mạnh, nếu EU không sớm hành động để đáp trả, tình hình có thể diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho khối.

Thỏa thuận dầu diesel với Nga của ông Trump tiếp tục bị phản đối: Các thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ ngày 11/10 tiếp tục kêu gọi Tổng thống Donald Trump đảo ngược thỏa thuận cho phép Nga cung cấp dầu diesel ra thị trường, cho rằng quyết định này đi ngược lại luật pháp Mỹ và có thể giúp Moscow có thêm nguồn thu cho cuộc chiến tại Ukraine.

Trong tuyên bố chung, 7 thượng nghị sĩ, gồm 4 người Cộng hòa và 3 người Dân chủ, cho biết Quốc hội Mỹ đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng từ Nga từ năm 2022 nhằm ngăn đồng USD tài trợ cho xung đột tại Ukraine. Các nghị sĩ cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump không tham khảo ý kiến Quốc hội và cũng không đưa ra giải thích đầy đủ về quyết định nới lỏng trừng phạt.

Iran “chê” phản hồi của Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn: Giới chức Iran hôm qua khẳng định phản hồi của chính quyền Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra hồi tháng 9/2026 là không đầy đủ, dấu hiệu cho thấy Tehran không chấp nhận lập trường mới liên quan của Washington.

Khẳng định trên được ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đưa ra hôm qua trong một tuyên bố chính thức được truyền thông nước này trích dẫn. Quan chức Iran cho biết Mỹ đã chấp nhận một số, nhưng không phải toàn bộ 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trong đề xuất, bao gồm điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: KCNA

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa: Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, các vật thể nghi là tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng vào khoảng 9h20 sáng 12/10 (giờ địa phương) đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Tính đến 10h cùng ngày, cơ quan chức năng Nhật Bản chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại liên quan đến vụ phóng.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các vật thể được phóng về phía Đông bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang phân tích các thông số kỹ thuật và tầm bay của những vật thể này.

Nhật Bản, Hàn Quốc ứng phó khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng tên lửa: Sau khi Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa vào sáng 12/10, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tăng cường phối hợp với Mỹ để theo dõi tình hình.

Ngay sau khi nhận được thông tin Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ khẩn cấp: thu thập, phân tích và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân; bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền; đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống phát sinh.