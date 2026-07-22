Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Saudi Arabia

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh địa phương Goftogoo tối 21/7, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Reza Akraminia khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản bị kẻ thù tấn công bộ binh. Nếu xung đột leo thang theo hướng này, quân đội Mỹ sẽ đánh mất lợi thế kỹ thuật và lập tức bị hủy diệt bởi mưa hỏa lực của Iran.

Các tay súng Houthi. Ảnh: AP

Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế gần đây đề cập khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư. Các nguồn tin cho rằng đây là một trong những phương án Washington đang cân nhắc có thể tiến hành để ngăn Tehran tấn công tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua cho biết còi báo động tiếp tục được kích hoạt và vang lên trên khắp Bahrain. Đây là lần thứ 3 trong ngày, cảnh báo về hoạt động tấn công thù địch nhằm vào Bahrain được ban hành. Tuy nhiên các thông tin liên quan khác chưa được công bố.

Trước đó, trong sáng và chiều 21/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu Mỹ đặt tại 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. Chiến dịch nhằm đáp trả các đợt không kích trong 10 ngày liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran.

Liên quan căng thẳng mới bùng phát giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua thông báo đã chặn và buộc 6 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển trong 24h trước đó, do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt với Saudi Arabia.

Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Saudi Arabia hồi đầu tuần, nhằm đáp trả cuộc không kích mà nhóm này cáo buộc là do Riyadh tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa hôm 13/7. Trong email gửi hôm 20/7, Houthi khuyến cáo các hãng tàu không nhận hay bốc dỡ hàng tại các cảng của Saudi Arabia, cảnh báo rằng hành động nhận/trả hàng này vi phạm lệnh phong tỏa và có thể phải đối mặt với hỏa lực tức thì của các lực lượng vũ trang Yemen.