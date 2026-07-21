Saudi Arabia lên án Houthi áp đặt phong tỏa hải quân

Thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh việc Houthi đe dọa áp đặt phong tỏa hải quân là hành vi khủng bố. Bất chấp đe dọa này, Saudi Arabia sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ hợp hiến và được quốc tế công nhận tại Yemen.

Chiều qua, lực lượng Houthi ở Yemen bất ngờ ra tuyên bố áp lệnh hạn chế hàng hải với Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree nói rằng nhóm này quyết định cấm vận hàng hải với quốc gia “thù địch” dựa trên nguyên tắc “ăn miếng trả miếng”. Tuy nhiên, biện pháp phong tỏa cụ thể, không được đề cập.

Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố phong tỏa hải quân với các cảng của Saudi Arabia, được Houthi công bố đúng 1 tuần sau khi nhóm này phóng tên lửa đạn đạo tấn công một sân bay bên trong lãnh thổ Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên kể khi các bên đạt được lệnh đình chiến không chính thức tại Yemen tháng 3/2022, nhóm vũ trang Yemen tập kích vào Saudi Arabia. Houthi khi đó cáo buộc Saudi Arabia đã thực hiện cuộc không kích vào sân bay Sanaa để ngăn máy bay của Iran hạ cánh.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo, nếu căng thẳng giữa Saudi Arabia và Houthi không được kiểm soát tốt, một điểm nóng xung đột mới có thể bùng phát tại khu vực. Trước đó, giai đoạn 2023-2025 khi chiến tranh Gaza nổ ra, Houthi đã tấn công tuyến hàng hải trên Biển Đỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung hàng hóa toàn cầu.