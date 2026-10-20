Houthi tuyên bố tấn công các sân bay và cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia

Thông báo chính thức do Houthi công bố trên mạng xã hội tối qua cho biết nhóm này đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công các sân bay, hạ tầng năng lượng và cơ sở quân sự tại Saudi Arabia. Trong số các mục tiêu bị tập kích có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyahd, sân bay quốc tế Abha ở phía Nam Saudi Arabia, mỏ dầu khí Shaybah cùng một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Aramco tại khu vực cảng Yanbu, bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, thông chưa được giới chức Saudi Arabia cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

Cột khói bốc lên cao tại sân bay Riyadh sau vụ tấn công bằng tên lửa. Ảnh chụp từ clip RT

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 10-12/10, Houthi đã phát động chiến dịch cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái dữ dội nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia. Trong đó, cuộc tập kích vào sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh ngày 10/10, khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương.

Làn sóng tấn công của Houthi khiến nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế phải tạm dừng khai thác sân bay King Khalid. Chính quyền Saudi Arabia cũng phải tuyên bố hoãn hoặc hủy một số sự kiện quốc tế lớn được lên kế hoạch tổ chức tại nước này trong thời gian tới như: Hội nghị Thượng đỉnh/Diễn đàn Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (EU-GCC) vào ngày 24/10, Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (Future Investment Initiative - FII) lần thứ 10 vào ngày 26-29/10.

Quốc hội Ai Cập hoãn biểu quyết về việc hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia

Quốc hội Ai Cập hôm 19/10 đã tạm hoãn biểu quyết về yêu cầu của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi, về việc cho phép cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho Saudi Arabia nếu được yêu cầu.

Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hesham Badawy hôm qua đã tuyên bố bế mạc phiên họp, thông báo phiên họp sẽ tiếp tục vào ngày 26/10 tới để tiến hành các thủ tục.

Cuộc bỏ phiếu về việc ủy quyền cho lực lượng vũ trang Ai Cập bảo vệ và hỗ trợ Saudi Arabia, cần sự chấp thuận của 2/3 trong số 596 thành viên Quốc hội, tương đương 397 phiếu.

Trước đó hôm 18/10, Hội đồng Quốc phòng Ai Cập cam kết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết và có thể cho Saudi Arabia trong việc bảo vệ lãnh thổ của nước này, trong bối cảnh các cuộc tấn công leo thang nhằm vào Saudi Arabia.

Hội đồng Quốc phòng Ai Cập cho biết, nước này sẽ tiếp tục nỗ lực kiềm chế sự leo thang, theo đuổi các giải pháp chính trị để đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.