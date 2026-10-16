Theo thông tin từ Houthi, cuộc tấn công khiến một số quan chức Saudi Arabia và lực lượng mà nhóm này gọi là lính đánh thuê thiệt mạng. Trong khi đó, chính phủ Yemen ban đầu xác nhận 2 nhân viên bảo vệ tử vong. Đến cuối ngày, số người thiệt mạng được điều chỉnh lên 5 người, cùng ít nhất 16 người bị thương.

Houthi tập kích tên lửa vào dinh tổng thống Yemen. Nguồn: Reuters

Dinh tổng thống Al-Maashiq ở Aden trúng ít nhất 5 quả tên lửa hôm 15/10. Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khói đen bốc lên cùng một cột bụi lớn bao phủ khuôn viên dinh thự. Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cho biết Thủ tướng và các thành viên nội các nước này có mặt tại khuôn viên dinh tổng thống khi cuộc tấn công xảy ra, nhưng đều an toàn.

Phong trào Houthi, có tên chính thức là Ansar Allah, tuyên bố khu phức hợp Al-Maashiq được các sĩ quan Saudi Arabia sử dụng làm sở chỉ huy tác chiến quân sự, đồng thời là nơi cất giữ vũ khí. Nhóm này khẳng định cuộc tấn công gây nhiều thương vong tại mục tiêu.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, tuyên bố: “Cuộc tấn công nhằm vào sở chỉ huy tác chiến quân sự của đối phương Saudi Arabia tại Aden nằm trong khuôn khổ chính sách đã được công bố trước đó: nhắm mục tiêu vào các lực lượng quân sự Saudi Arabia ở bất cứ nơi nào họ hiện diện, đồng thời coi mọi sự hiện diện quân sự của đối phương Saudi Arabia là mục tiêu hợp pháp của lực lượng chúng tôi”.

Yemen rơi vào nội chiến từ năm 2014. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào tháng 3/2015 nhằm ngăn Houthi kiểm soát toàn bộ đất nước. Giao tranh suy giảm sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ gần đây đã tái diễn với cường độ cao.

Trong tháng 9, lực lượng Ansar Allah tuyên bố giành chiến thắng quyết định trước các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại khu vực bờ biển phía Tây Yemen, tiến đến eo biển Bab el-Mandeb có ý nghĩa chiến lược.

Hiện giao tranh ác liệt nhất tập trung quanh thành phố Taiz, đô thị lớn thứ ba của Yemen, nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ đóng tại Aden. Theo thông tin từ Houthi, lực lượng này đã bao vây, cô lập thành phố và liên tục tiến công, từng bước siết chặt vòng vây.

Đợt giao tranh mới cũng chứng kiến các cuộc tấn công tầm xa từ cả hai phía. Houthi nhiều lần nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ và sân bay quốc tế của Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không không khai thác chuyến bay đến nước này.

Về phía mình, Riyadh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi. Hai bên nhiều lần cáo buộc đối phương tấn công các mục tiêu dân sự, khiến tình hình an ninh tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.