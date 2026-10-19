Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia tối qua cho biết ít nhất 6 dân thường đã bị thương trong vụ tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào thành phố Najran, phía Nam Saudi Arabia hồi chiều qua. Ngoài thiệt hại về người, cuộc tập kích còn phá hủy 3 ngôi nhà và 3 phương tiện. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công không được nói rõ. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Cột khói bốc lên tại Yemen. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó tại Yemen, quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn thông báo các lực lượng vũ trang đã phát động 1.326 cuộc tấn công trong vòng 24h, nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên nhiều mặt trận. Chiến dịch tập kích loại khỏi vòng chiến đấu 370 tay súng, đồng thời phá hủy hàng chục phương tiện cùng tài sản quân sự của nhóm vũ trang đối địch. Tại khu vực tỉnh Taiz, mặt trận nóng nhất ở Yemen những ngày qua, quân chính phủ tuyên bố giành lại nhiều vị trí từ tay Houthi và thu giữ được nhiều vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Giao tranh tại Yemen cũng như giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, đã bùng phát trở lại từ giữa tháng 7, hơn 4 năm sau khi lệnh ngừng bắn không chính do Liên hợp quốc bảo trợ, có hiệu lực. Theo một số báo cáo đáng tin cậy, đợt xung đột mới ở Yemen đã khiến hàng nghìn người thuộc cả hai phía cũng như dân thường thiệt mạng. Khoảng 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Nhiều cộng đồng dân cư đối mặt nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng, cần được cứu trợ lương thực khẩn cấp.

Còn tại Saudi Arabia, các cuộc tập kích trong nửa đầu tháng 10 này của Houthi, đã khiến ít nhất 19 người chết, gần 400 người bị thương. Trong đó, chỉ riêng cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10, khiến 13 người thuộc 10 quốc tịch khác nhau thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Nhiều quốc gia đã ban hành cảnh báo an ninh đặc biệt, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyển đến Saudi Arabia.