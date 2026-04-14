Hungary cam kết hợp tác với EU và theo đuổi chính sách đối ngoại thực dụng

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau cuộc bỏ phiếu, ông Magyar khẳng định tính liên kết của Hungary với châu Âu. Về vấn đề Ukraine, ông Magyar cho biết Hungary không ủng hộ việc nước này gia nhập EU nhanh chóng, lập luận rằng việc kết nạp "một quốc gia đang trong chiến tranh" là không khả thi và nhấn mạnh rằng tất cả các ứng cử viên phải tuân theo quy trình gia nhập đầy đủ. Ông nói thêm rằng bất kỳ quyết định nào trong tương lai về tư cách thành viên của Ukraine sẽ phải được đưa ra trưng cầu ý dân, điều khó có thể xảy ra trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo đảng đối lập TISZA Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Về gói cho vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) mà EU đề xuất cho Ukraine, ông Magyar cho biết Hungary sẽ không duy trì lập trường phản đối như chính phủ tiền nhiệm.

Về vấn đề Nga, ông Magyar cho biết châu Âu có thể xem xét lại các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc, vì chi phí năng lượng cao làm suy yếu khả năng cạnh tranh. Đồng thời, ông cho biết Hungary sẽ tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng và mua dầu khí.

Ông Magyar cũng cam kết sẽ nhanh chóng hành động để giải phóng khoảng 20 tỷ euro (23 tỷ USD) quỹ EU bị đóng băng, và vạch ra một loạt cải cách nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban châu Âu để giải phóng số tiền này, bao gồm các biện pháp chống tham nhũng, khôi phục tính độc lập của tư pháp, đảm bảo tự do báo chí và tăng cường quyền tự chủ học thuật. Ông hứa sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận với EU về vấn đề này, bao gồm cả thông qua các cuộc đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Theo kết quả kiểm phiếu do Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary công bố hôm 13/4, với gần như toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm, đảng Tisza của ông Peter Magyar đã giành được đa số đủ điều kiện, vượt qua ngưỡng hai phần ba tại Quốc hội. Theo Hiến pháp Hungary, Tổng thống Tamas Sulyok dự kiến ​​sẽ tham khảo ý kiến ​​các lãnh đạo đảng trong quốc hội mới và yêu cầu đảng Magyar thành lập chính phủ tiếp theo.