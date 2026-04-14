  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hungary cam kết hợp tác với EU và theo đuổi chính sách đối ngoại thực dụng

Thứ Ba, 11:32, 14/04/2026
VOV.VN - Chủ tịch đảng Tisza Peter Magyar, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary hôm 13/4, đã cam kết hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) đồng thời theo đuổi cách tiếp cận thực dụng đối với chính sách đối ngoại và kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau cuộc bỏ phiếu, ông Magyar khẳng định tính liên kết của Hungary với châu Âu. Về vấn đề Ukraine, ông Magyar cho biết Hungary không ủng hộ việc nước này gia nhập EU nhanh chóng, lập luận rằng việc kết nạp "một quốc gia đang trong chiến tranh" là không khả thi và nhấn mạnh rằng tất cả các ứng cử viên phải tuân theo quy trình gia nhập đầy đủ. Ông nói thêm rằng bất kỳ quyết định nào trong tương lai về tư cách thành viên của Ukraine sẽ phải được đưa ra trưng cầu ý dân, điều khó có thể xảy ra trong thời gian gần đây.

hungary cam ket hop tac voi eu va theo duoi chinh sach doi ngoai thuc dung hinh anh 1
Lãnh đạo đảng đối lập TISZA Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Về gói cho vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) mà EU đề xuất cho Ukraine, ông Magyar cho biết Hungary sẽ không duy trì lập trường phản đối như chính phủ tiền nhiệm.

Về vấn đề Nga, ông Magyar cho biết châu Âu có thể xem xét lại các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc, vì chi phí năng lượng cao làm suy yếu khả năng cạnh tranh. Đồng thời, ông cho biết Hungary sẽ tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng và mua dầu khí.

Ông Magyar cũng cam kết sẽ nhanh chóng hành động để giải phóng khoảng 20 tỷ euro (23 tỷ USD) quỹ EU bị đóng băng, và vạch ra một loạt cải cách nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban châu Âu để giải phóng số tiền này, bao gồm các biện pháp chống tham nhũng, khôi phục tính độc lập của tư pháp, đảm bảo tự do báo chí và tăng cường quyền tự chủ học thuật. Ông hứa sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận với EU về vấn đề này, bao gồm cả thông qua các cuộc đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Theo kết quả kiểm phiếu do Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary công bố hôm 13/4, với gần như toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm, đảng Tisza của ông Peter Magyar đã giành được đa số đủ điều kiện, vượt qua ngưỡng hai phần ba tại Quốc hội. Theo Hiến pháp Hungary, Tổng thống Tamas Sulyok dự kiến ​​sẽ tham khảo ý kiến ​​các lãnh đạo đảng trong quốc hội mới và yêu cầu đảng Magyar thành lập chính phủ tiếp theo.

Tag: Hungary tân thủ tướng Hungary Peter Magyar
Chương mới cho châu Âu khi Hungary không còn là tiếng nói “lạc nhịp”
Chương mới cho châu Âu khi Hungary không còn là tiếng nói “lạc nhịp”

VOV.VN - Chiến thắng của thủ lĩnh phe đối lập Peter Magyar không chỉ khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orban, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt mới cho cấu trúc chính trị của Liên minh châu Âu (EU).

Chiến thắng của đảng đối lập đưa Hungary “xích lại gần” châu Âu

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Hungary cho thấy đảng trung hữu đối lập Tisza, do ông Péter Magyar lãnh đạo, giành chiến thắng áp đảo, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Viktor Orbán.

EU mở cửa đối thoại với Hungary, gỡ “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại

VOV.VN - Ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Brussels và Budapest, sau khi ông Péter Magyar giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

