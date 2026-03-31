Đường ống khí đốt ở Pakistan bị tấn công giữa lúc khủng hoảng

Thứ Ba, 15:29, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đường ống khí đốt tự nhiên qua khu vực ngoại ô thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Pakistan hôm 30/3 đã phát nổ, làm gián đoạn nguồn cung cho một khu vực rộng lớn, giữa lúc khủng hoảng nhiên liệu tại quốc gia Nam Á này.

Theo quan chức Công ty Khí đốt Sui Southern (SSGC) ở Pakistan, đường ống chính đường kính 18 inch đã bị phá hoại bởi các đối tượng chưa rõ danh tính. Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng hệ thống van và buộc phải tạm ngừng cung cấp khí đốt tới nhiều khu vực, trong đó có Quetta và ít nhất 5 vùng lân cận.

Duong ong khi dot o pakistan bi tan cong giua luc khung hoang hinh anh 1
Một đường ống của Pakistan. Ảnh: Reuters

Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, trong khi các đội kỹ thuật đang khẩn trương triển khai công tác sửa chữa nhằm sớm khôi phục nguồn cung. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận tiến hành về vụ tấn công.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh tỉnh Balochistan – khu vực giáp biên giới Afghanistan và Iran thường xuyên bất ổn do hoạt động của các nhóm vũ trang ly khai và cực đoan.

Tính từ cuối tuần qua đến nay, hàng loạt vụ tấn công phối hợp đã được ghi nhận tại nhiều vị trí khác nhau của tỉnh Balochistan, nhằm vào cơ sở hạ tầng, tuyến giao thông và lực lượng an ninh. Một số vụ việc cũng làm hư hại nghiêm trọng hệ thống điện và gây gián đoạn cung cấp năng lượng tại địa phương.

Giới chức Pakistan cho biết tình hình an ninh tại Balochistan vẫn diễn biến phức tạp, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong khu vực.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Tổng thống Iran cảm ơn Pakistan vì nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian mới đây đã bày tỏ lời cảm ơn tới Pakistan vì những nỗ lực không ngừng nhằm kiềm chế nguy cơ leo thang xung đột, trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các kênh đối thoại giữa Tehran và Washington.

