Đường ống khí đốt ở Pakistan bị tấn công giữa lúc khủng hoảng

Theo quan chức Công ty Khí đốt Sui Southern (SSGC) ở Pakistan, đường ống chính đường kính 18 inch đã bị phá hoại bởi các đối tượng chưa rõ danh tính. Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng hệ thống van và buộc phải tạm ngừng cung cấp khí đốt tới nhiều khu vực, trong đó có Quetta và ít nhất 5 vùng lân cận.

Một đường ống của Pakistan. Ảnh: Reuters

Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, trong khi các đội kỹ thuật đang khẩn trương triển khai công tác sửa chữa nhằm sớm khôi phục nguồn cung. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận tiến hành về vụ tấn công.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh tỉnh Balochistan – khu vực giáp biên giới Afghanistan và Iran thường xuyên bất ổn do hoạt động của các nhóm vũ trang ly khai và cực đoan.

Tính từ cuối tuần qua đến nay, hàng loạt vụ tấn công phối hợp đã được ghi nhận tại nhiều vị trí khác nhau của tỉnh Balochistan, nhằm vào cơ sở hạ tầng, tuyến giao thông và lực lượng an ninh. Một số vụ việc cũng làm hư hại nghiêm trọng hệ thống điện và gây gián đoạn cung cấp năng lượng tại địa phương.

Giới chức Pakistan cho biết tình hình an ninh tại Balochistan vẫn diễn biến phức tạp, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong khu vực.