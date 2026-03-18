中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran, UAE bắn hạ thêm 13 tên lửa đạn đạo

Thứ Tư, 20:40, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay, ngày thứ 19 của cuộc chiến Trung Đông, Israel tiếp tục tập kích quy mô lớn vào Iran, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó có mỏ khí đốt lớn nhất của quốc gia Hồi giáo. Trong khi đó, UAE thông báo bắn hạ thêm nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái xuất phát từ Iran.

Nguồn tin quân đội Israel chiều nay cho biết không quân nước này vừa tập kích hạ tầng khí đốt ở khu vực phía Nam Iran. Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã dội bom vào cơ sở sản xuất khí gas lớn nhất của Iran đặt tại tỉnh Bushehr.

Truyền thông Nhà nước Iran xác nhận một số cấu phần của cơ sở khai thác khí gas tại đặc khu Kinh tế Năng lượng Nam Pars ở Asaluyeh, tỉnh Bushehr, đã bị tập kích và bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới khu vực để khống chế đám cháy.     

israel tap kich mo khi dot lon nhat iran, uae ban ha them 13 ten lua dan dao hinh anh 1
Hậu quả một vụ tập kích tên lửa Iran vào thành phố Tel Aviv (Israel). Ảnh: AP.

Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn  nhất thế giới. Mỏ này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Tehran đã cùng với Qatar khai thác mỏ này từ những năm 1990. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở hoạt động tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran.

Về một số diễn biến chiến sự đáng chú ý mới nhất tại khu vực, Bộ Quốc phòng UAE hôm nay thông báo đã đánh chặn thêm 13 tên lửa đạn đạo và 27 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột, số vũ khí Iran bị UAE đánh chặn lên tới 327 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.699 máy bay không người lái.

Trong một tuyên bố hôm nay, nhà ngoại giao cấp cao và là cố vấn hàng đầu của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước Vùng Vịnh, đang khiến khối này ngày càng xích lại gần hơn với Israel và Mỹ. Quan chức UAE khẳng định việc Iran đẩy mạnh tấn công các nước Vùng Vịnh trên thực tế chỉ càng củng cố vai trò của Israel tại Vùng Vịnh, thay vì bị loại bỏ như tính toán của Iran.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2, Tehran đã đáp trả bằng việc tập kích đồng thời vào cả Israel cùng các quốc gia Trung Đông có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, UAE là quốc gia bị tấn công dữ dội nhất. Một số báo cáo khẳng định số vũ khí mà Iran sử dụng để tấn công UAE, còn nhiều hơn số vũ khí tập kích vào Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tỉnh Bushehr chiến tranh Trung Đông 2026 UAE đánh chặn tên lửa tên lửa đạn đạo Iran máy bay không người lái
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Israel tuyên bố truy tìm và “vô hiệu hóa” Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij.

VOV.VN - Israel tuyên bố truy tìm và “vô hiệu hóa” Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij.

Iran tăng cường tập kích Israel

VOV.VN - Truyền thông Israel cho biết, tính đến 23h ngày 17/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 10 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.

VOV.VN - Truyền thông Israel cho biết, tính đến 23h ngày 17/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 10 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ