Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba

Phát biểu trước báo giới sau quyết định chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh, việc trì hoãn viện trợ tài chính chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hungary nhằm bảo vệ lợi ích năng lượng. Theo ông Orbán, Ukraine đã cố tình phá hoại đường ống Druzhba nhằm tạo ra khủng hoảng năng lượng ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội tại Hungary vào ngày 12/4 tới. Do đó, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn mọi hình thức hỗ trợ từ EU dành cho Kiev cho đến khi dòng dầu từ Nga được nối lại.

Ông Orbán cảnh báo, ngoài việc chặn khoản vay khổng lồ, vốn rất cần thiết cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga hiện nay, Chính phủ Hungary còn có những “công cụ” khác mạnh mẽ hơn để tiếp tục gây áp lực với Ukraine. Ông lưu ý, 40% nguồn cung điện của Ukraine đi qua lãnh thổ Hungary và Budapest chưa sử dụng đến biện pháp này. Bên cạnh đó, bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của EU đối với Nga cũng đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các thành viên và Hungary sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này. Thủ tướng Orban cũng đe dọa sẽ phủ quyết ngân sách 7 năm tiếp theo của EU nếu ngân sách này bao gồm viện trợ tài chính cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ các cáo buộc của Thủ tướng Orbán, cho rằng, những tuyên bố của nhà lãnh đạo Hungary về việc Ukraine cố tình phá hoại đường ống dẫn dầu là thiếu cơ sở, đồng thời nhấn mạnh, Ukraine đang nỗ lực để khắc phục đường ống Druzhba.

Để thuyết phục Thủ tướng Orbán nhất trí với khoản vay 90 tỷ euro, các quan chức EU đã chủ động đề xuất hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cụ thể cho Ukraine, trong đó đề nghị cung cấp chuyên môn và kinh phí để sửa chữa đường ống Druzhba đã được Kiev chấp nhận. Bên cạnh đó, ngày 19/3, một nhóm chuyên gia kỹ thuật của EU đã đến Ukraine để đánh giá tình trạng hệ thống đường ống dẫn dầu và thảo luận với các cơ quan năng lượng về kế hoạch phục hồi hạ tầng. Các quan chức EU hy vọng, sự can thiệp tích cực này sẽ giúp giảm căng thẳng trong quan hệ giữa Hungary và Ukraine, đồng thời thuyết phục Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với gói hỗ trợ 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine.