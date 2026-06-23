Thời sự quốc tế trưa 23/6: Nga tập kích trạm điều khiển UAV Ukraine

UAV Ukraine mở rộng “tử địa” ra sau tiền tuyến có khiến Nga đứng ngồi không yên?

VOV.VN - Một thế hệ UAV tầm trung mới của Ukraine được cho là đang làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của quân đội Nga tới các tiền tuyến phía Nam nhằm trao cho Kiev cơ hội để làm chậm kế hoạch tấn công mùa hè của Moscow.