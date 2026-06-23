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Thời sự quốc tế trưa 23/6: Nga tập kích trạm điều khiển UAV Ukraine

Thứ Ba, 14:45, 23/06/2026
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VOV.VN - Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/6 cho biết: “Với những hoạt động trinh sát tại 2 khu định cư Svitle và Nyzhnia Zhuravka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, chúng tôi đã phát hiện các trạm điều khiển UAV dã chiến của đối phương".

>>> Xem thêm: Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới

PV/VOV.VN
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