Thời sự quốc tế trưa 23/6: Nga tập kích trạm điều khiển UAV Ukraine

>>> Xem thêm: Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới
VOV.VN - Một thế hệ UAV tầm trung mới của Ukraine được cho là đang làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của quân đội Nga tới các tiền tuyến phía Nam nhằm trao cho Kiev cơ hội để làm chậm kế hoạch tấn công mùa hè của Moscow.
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VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tác chiến, phá hủy cơ sở và phương tiện không người lái của Ukraine, đồng thời tăng cường phòng không bảo vệ thủ đô và các khu vực trọng điểm.
VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tác chiến, phá hủy cơ sở và phương tiện không người lái của Ukraine, đồng thời tăng cường phòng không bảo vệ thủ đô và các khu vực trọng điểm.
VOV.VN - Hôm qua (21/6), Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, nước này không có ý định tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Belarus chỉ duy trì lực lượng tối thiểu nhằm bảo vệ biên giới quốc gia.
VOV.VN - Hôm qua (21/6), Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, nước này không có ý định tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Belarus chỉ duy trì lực lượng tối thiểu nhằm bảo vệ biên giới quốc gia.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép sản xuất tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép sản xuất tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.