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Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ tổng thống

Thứ Ba, 07:27, 14/07/2026
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VOV.VN - Quốc hội Hungary đã thông qua gói sửa đổi Hiến pháp lần thứ 17, cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Sulyok và tái cấu trúc nhiều thể chế nhà nước quan trọng. Động thái được xem là một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất của Hungary trong những năm gần đây.

Gói cải cách được thông qua với 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống, cho phép tái cấu trúc nhiều thể chế nhà nước quan trọng, đồng thời chấm dứt sớm nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Sulyok cùng một số thẩm phán Tòa án Hiến pháp ngay sau khi có hiệu lực.

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Ngày 13/7, Quốc hội Hungary thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với Hiến pháp cơ bản của nước này. Ảnh: Telex.hu.

Ngoài ra, gói sửa đổi cũng bao gồm một số nội dung chính như tái áp dụng tuổi nghỉ hưu là 70 tuổi cho thẩm phán hiến pháp, rút ngắn nhiệm kỳ thẩm phán từ 12 xuống còn 9 năm, khôi phục quyền xem xét ngân sách/thuế cho Tòa án Hiến pháp, tăng cường vai trò thẩm phán trong bổ nhiệm/bãi nhiệm lãnh đạo tư pháp, giới hạn 12 năm nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội, thành lập Văn phòng bảo vệ và thu hồi tài sản quốc gia mới.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, những thay đổi hiến pháp này đáp ứng được yêu cầu của phần lớn cử tri ủng hộ đảng Tisza trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình đổi mới hiến pháp rộng lớn hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Tamás Sulyok đã nhiều lần phản đối các đề xuất sửa đổi này, đồng thời cho rằng biện pháp này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về mặt Hiến pháp của Hungary .

Theo luật pháp Hungary, bản sửa đổi hiến pháp vẫn chưa có hiệu lực. Tổng thống Sulyok có năm ngày để quyết định về việc ký ban hành luật và có thể yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét lại thủ tục. Nếu Tổng thống ký ban hành, các điều khoản hiến pháp mới sẽ bắt đầu có hiệu lực theo đúng thời hạn được quy định trong bản sửa đổi, mở ra một trong những cuộc cải tổ hiến pháp quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của Hungary.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Péter Magyar và liên minh cầm quyền đã khẳng định sẽ tiến hành cải cách sâu rộng Hiến pháp nhằm mở đường cho việc triển khai các chính sách và chương trình nghị sự của chính phủ mới trong thời gian tới.

Như Hoa/VOV-Praha
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