Hungary đạt thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU

Thứ Bảy, 06:55, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu Âu (EU) về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất.

Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa EC và chính phủ mới của Hungary, về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền.

Thủ tướng Hungary Magyar (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) tham dự buổi họp báo ngày 29/5/26 tại Brussels, Bỉ - Ảnh: Reuters

Người đứng đầu EC nhấn mạnh, thỏa thuận đạt được mang tính lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa EU và Hungary sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Orbán. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO), sửa đổi các quy định về đấu thầu công, sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới, sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary.

Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, việc đạt được thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU cho thấy, các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ mới phát huy hiệu quả. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Theo giới phân tích, mặc dù đạt được thỏa thuận khung quan trọng mở khóa 16,4 tỷ euro, tuy nhiên để tiếp cận trọn vẹn khoản quỹ này, Hungary vẫn phải hoàn thành rất nhiều cải cách lớn, quan trọng, cũng như nhiệm vụ mà EU yêu cầu, đồng thời trình kế hoạch phục hồi đã sửa đổi để được Hội đồng EU phê duyệt.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ông Peter Magyar chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban. Sự kiện được xem là bước ngoặt lớn trong chính trường Hungary, mở ra kỳ vọng cải cách và tái thiết quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu.

VOV.VN - Ông Peter Magyar chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban. Sự kiện được xem là bước ngoặt lớn trong chính trường Hungary, mở ra kỳ vọng cải cách và tái thiết quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu.

Hungary và EU bất đồng về giải ngân các khoản hỗ trợ hậu Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng của Hungary, ông Péter Magyar, đang phải đối đầu với thử thách đầu tiên trước khi nhậm chức là đàm phán thành công, giải phóng được số tiền hỗ trợ hậu Covid-19 bị đóng băng của EU đối với Hungary trong năm nay.

VOV.VN - Thủ tướng của Hungary, ông Péter Magyar, đang phải đối đầu với thử thách đầu tiên trước khi nhậm chức là đàm phán thành công, giải phóng được số tiền hỗ trợ hậu Covid-19 bị đóng băng của EU đối với Hungary trong năm nay.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

