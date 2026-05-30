Hungary đạt thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất.

Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa EC và chính phủ mới của Hungary, về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền.

Thủ tướng Hungary Magyar (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) tham dự buổi họp báo ngày 29/5/26 tại Brussels, Bỉ - Ảnh: Reuters

Người đứng đầu EC nhấn mạnh, thỏa thuận đạt được mang tính lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa EU và Hungary sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Orbán. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO), sửa đổi các quy định về đấu thầu công, sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới, sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary.

Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, việc đạt được thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU cho thấy, các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ mới phát huy hiệu quả. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Theo giới phân tích, mặc dù đạt được thỏa thuận khung quan trọng mở khóa 16,4 tỷ euro, tuy nhiên để tiếp cận trọn vẹn khoản quỹ này, Hungary vẫn phải hoàn thành rất nhiều cải cách lớn, quan trọng, cũng như nhiệm vụ mà EU yêu cầu, đồng thời trình kế hoạch phục hồi đã sửa đổi để được Hội đồng EU phê duyệt.