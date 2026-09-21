Hungary, Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới

Biên bản ghi nhớ được đại diện Naftogaz (Ukraine) và MOL (Hungary) ký tại Diễn đàn Kinh tế Carpathian, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Carpathian Eight (C8), diễn ra từ ngày 18-20/9/2026 tại miền Tây Ukraine.

Theo Naftogaz, biên bản ghi nhớ đề ra việc hai bên cùng xây dựng phương án và đánh giá khả năng triển khai các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ phục vụ thị trường Ukraine. Địa điểm dự kiến nằm trên lãnh thổ Hungary, gần biên giới hai nước, nhằm tận dụng hạ tầng của phía Hungary, đồng thời rút ngắn khoảng cách vận chuyển tới thị trường Ukraine.

Đại diện Tập đoàn Naftogaz của Ukraine (bên trái) và MOL của Hungary (bên phải) ký Biên bản ghi nhớ Ảnh: naftogaz.com

Ông Fedorenko, quyền Giám đốc điều hành Naftogaz, cho rằng trong bối cảnh Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng nhiên liệu, việc đa dạng hóa các tuyến cung ứng và bổ sung năng lực lưu trữ bên ngoài những khu vực có nguy cơ bị tấn công sẽ góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường.

Theo ông, mặc dù quy mô dự án, phương thức vận hành và thời điểm dự kiến đưa vào hoạt động chưa được công bố, nếu dự án được triển khai trong dài hạn, đây sẽ là một nguồn dự trữ góp phần bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho người tiêu dùng Ukraine, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng xuyên biên giới theo hướng mang lại lợi ích cho cả Hungary và Ukraine.

Biên bản ghi nhớ được ký trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục bị không kích trong thời gian gần đây, khiến nước này đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông sắp tới. Thỏa thuận cho thấy nỗ lực của Ukraine trong việc đa dạng hóa các tuyến cung ứng năng lượng và tăng năng lực lưu trữ.

Đặc biệt, việc xây dựng thêm các kho nhiên liệu ngoài lãnh thổ Ukraine hoặc xa những khu vực có nguy cơ bị tấn công được xem là một giải pháp giúp nước này ổn định thị trường nhiên liệu, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu các cơ sở lưu trữ và phân phối trong nước tiếp tục bị hư hại.

Ngoài Hungary, trong thời gian tới, Naftogaz sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp tăng cường an ninh năng lượng cho Ukraine.