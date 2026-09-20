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Nóng thế giới hôm nay 20/9: Nga kiểm soát hơn 5.300 km² lãnh thổ Ukraine

Chủ Nhật, 05:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Nga kiểm soát hơn 5.300 km² lãnh thổ Ukraine; Ông Trump ký đạo luật trừng phạt Nga liên quan xung đột Ukraine; Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân...

Nga tuyên bố kiểm soát hơn 5.300 km² lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã kiểm soát hơn 5.300 km² lãnh thổ và hơn 220 khu dân cư của Ukraine kể từ đầu năm. Theo hãng tin Anadolu, trong một tuyên bố trên Telegram vào hôm 19/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết riêng trong tháng 9, hơn 670 km² và 27 khu dân cư đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Bộ này cho hay quân đội Nga đang tiếp tục hoạt động nhằm thiết lập một vùng an ninh tại các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga đã thu hẹp vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở phía đông bắc tỉnh Kharkiv thêm 152 km² kể từ ngày 5/9 và giành quyền kiểm soát 9 khu dân cư. Theo Moscow, lực lượng Ukraine chịu khoảng 700 thương vong về nhân lực.

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Các tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Nga tại thị trấn tiền tuyến Myrnohrad, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine. UAV Geran-5 đạt tốc độ 600 km/giờ, được Nga triển khai theo từng đợt, tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine và làm thay đổi cách thức tác chiến trên chiến trường.

Ông Maksym Zhorin, Phó chỉ huy Quân đoàn số 3 Ukraine, cho biết, lực lượng Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn khi đối phó với UAV Geran-5 của Nga.

Theo một số báo cáo, UAV Geran-5 có tốc độ tối đa 600 km/giờ, trần bay 6.000 m, sử dụng động cơ phản lực, tạo ra tốc độ cao hơn các UAV cánh quạt truyền thống. Nga sử dụng UAV này để gây sức ép lên hệ thống phòng không, làm tiêu hao nguồn lực đánh chặn và tạo thêm áp lực cho năng lực phòng thủ của Ukraine.

Nga phóng thiết bị quân sự bí mật lên quỹ đạo. Nga vừa đưa một thiết bị quân sự được xếp vào diện mật lên quỹ đạo, đánh dấu lần phóng phục vụ mục đích quân sự thứ hai của nước này chỉ trong vòng một tuần.

Vụ phóng diễn ra trong đêm từ sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc tỉnh Arkhangelsk của Nga, do lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thực hiện. Giới chức Nga không tiết lộ cụ thể về thiết bị được đưa lên quỹ đạo, song các thông tin được công bố cho thấy đây có thể là một vệ tinh. Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz-2.1b được sử dụng trong vụ phóng.

Tổng thống Putin: Củng cố bộ ba hạt nhân là ưu tiên của Nga. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chương trình vũ khí quốc gia được cập nhật tiếp tục đặt ưu tiên vào việc củng cố bộ ba hạt nhân.

“Trong số những ưu tiên không thể thay đổi, như trước đây, là củng cố bộ ba hạt nhân. Đây vẫn là yếu tố bảo đảm chủ quyền của đất nước chúng ta và đóng vai trò then chốt trong duy trì cân bằng quyền lực trên thế giới”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết gần như toàn bộ vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) hiện là vũ khí hiện đại.

Ông Trump ký đạo luật trừng phạt Nga liên quan xung đột Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến xung đột Ukraine, trong đó cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu khí Nga, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Đạo luật có tên “Đạo luật Lindsey O. Graham trừng phạt Nga và Iran năm 2026”, được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người đã dành hơn một năm thúc đẩy và đàm phán dự luật trước khi qua đời đột ngột hồi tháng 7. Dự luật được ông Graham đồng soạn thảo cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal.

Ba Lan gia nhập liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng Ukraine và đồng minh. Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Carpathian Eight” ở miền Tây Ukraine, diễn đàn hợp tác khu vực mới do Tổng thống Zelensky công bố, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đã gia nhập liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng với Ukraine và các nước châu Âu khác. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, việc Ba Lan tham gia liên minh này sẽ không chỉ bảo đảm an ninh không phận quốc gia, mà còn góp phần bảo vệ không phận châu Âu.

Tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị, Thủ tướng Donald Tusk cho biết thêm, Ba Lan đã chuẩn bị một gói viện trợ quan trọng mới cho Ukraine, tuy nhiên không công bố chi tiết thành phần, giá trị, đồng thời khẳng định, khuôn khổ hợp tác khu vực “Carpathian Eight” sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ giữa các nước trong vùng với EU.

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Ông Trump kỳ vọng có cuộc gặp rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ông Trump kỳ vọng “cuộc gặp rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ngày 24/9 tại Washington. Ông Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi tháng 5. Nhà Trắng dự kiến tổ chức lễ đón chính thức và quốc yến dành cho Chủ tịch Trung Quốc cùng Phu nhân.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm nay. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận quan hệ thương mại, thuế quan, nông sản, đất hiếm, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, chiến sự Iran và việc ngăn chặn các hóa chất tiền chất dùng để sản xuất fentanyl.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland. Tổng thống Donald Trump ngày 19/9 tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát các vấn đề an ninh tại Greenland theo một thỏa thuận vừa đạt được với Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận “trao cho Mỹ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh và mọi nhu cầu khác tại Greenland”, qua đó “giải quyết hoàn toàn tất cả những mối quan ngại của Mỹ”.

Theo Tổng thống Mỹ, “từ nay, không một đối thủ nào của Mỹ có thể đặt căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Mỹ”. Ông Trump cũng cam kết Mỹ sẽ “rất bảo vệ” Greenland, đồng thời mô tả thỏa thuận này là “giấc mơ trở thành hiện thực đối với Mỹ”.

Saudi Arabia tiến hành hàng chục cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu ở Yemen. Đêm 18/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết, trong 24 giờ trước đó, không quân Saudi Arabia đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát.

Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do các đợt không kích gây ra không được đề cập.

Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân. Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có tiêu chuẩn kép sau khi cơ quan này thông qua một nghị quyết chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Vị quan chức Triều Tiên tuyên bố trên truyền thông hôm 19/9 rằng quan điểm thiên vị và tiêu chuẩn kép của IAEA là yếu tố cơ bản gây ra sự sụp đổ của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

Bà cho rằng cơ quan này đã làm ngơ trước những điều mà bà gọi là “các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân” của Mỹ và “kế hoạch đưa tàu ngầm hạt nhân vào sử dụng” của Hàn Quốc, trong khi lại cưỡng ép thông qua nghị quyết chống lại “các hoạt động hạt nhân tự vệ và hợp pháp” của Triều Tiên.

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Nóng thế giới hôm nay 19/9: Iran tấn công tàu chở dầu ở Hormuz

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz; Nga cảnh báo trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản trở đàm phán Ukraine; Tướng Mỹ nói quân đội cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quanh Mặt Trăng…

Giang Bùi/VOV.VN
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