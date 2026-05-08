Hungary và EU bất đồng về giải ngân các khoản hỗ trợ hậu Covid-19

Thứ Sáu, 11:46, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng của Hungary, ông Péter Magyar, đang phải đối đầu với thử thách đầu tiên trước khi nhậm chức là đàm phán thành công, giải phóng được số tiền hỗ trợ hậu Covid-19 bị đóng băng của EU đối với Hungary trong năm nay.

Trong vài ngày qua, các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) đã được đẩy mạnh để giải ngân khoản tiền 10,4 tỷ euro mà Hungary được hưởng theo quỹ phục hồi hậu đại dịch của EU. Số tiền này đã bị giữ lại do Hungary vi phạm luật EU dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán với gần 16 năm cầm quyền và đã thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng trước.

hungary va eu bat dong ve giai ngan cac khoan ho tro hau covid-19 hinh anh 1
Đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở châu Âu. Ảnh: Bloomberg.

Trong một động thái mang tính biểu tượng, ông Magyar đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels tuần trước để thiết lập lại quan hệ sau nhiều năm xung đột với chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, bất chấp thiện chí, hai bên đang bất đồng về số tiền mà Hungary nên nhận từ quỹ hỗ trợ hậu Covid-19.

Khoản phân bổ được chia thành 6,5 tỷ euro dưới dạng trợ cấp, không cần hoàn trả, và 3,9 tỷ euro dưới dạng cho vay với lãi suất ưu đãi. Chính quyền mới của Hungary có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 để chính thức yêu cầu khoản tiền này, trong khi Ủy ban châu Âu có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 để thực hiện các khoản thanh toán.

Ủy ban châu Âu lập luận rằng không có đủ thời gian để giải ngân toàn bộ số tiền vì việc giải ngân phụ thuộc vào việc Hungary đạt được các mục tiêu cải cách cụ thể. Tuy nhiên, nếu nhận cấp vốn dưới hình thức cho vay cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình tài chính công vốn đã eo hẹp của Hungary, khi nợ công hiện đang ở mức khoảng 75% GDP và thâm hụt ngân sách chênh lệch giữa chi tiêu và thu nhập dự kiến ​​sẽ ở mức gần 7% GDP vào năm 2026.

Hungary đặt mục tiêu trình bày một kế hoạch mới để đáp ứng các điều kiện của EU, phác thảo các cải cách và mục tiêu sửa đổi vào cuối tháng 5. Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy chính quyền mới loại bỏ một số biện pháp gây khó khăn, bao gồm các phần quan trọng của cải cách lương hưu mà khó có thể hoàn thành trước thời hạn tháng 8.

Trong các cuộc đàm phán, nhóm của Thủ tướng Magyar đang thử nghiệm xem liệu các cải cách đề xuất có đáp ứng được các tiêu chí của Ủy ban châu Âu hay không. Mục tiêu cuối cùng là để Brussels nhanh chóng phê duyệt kế hoạch mới sau khi được chính thức đệ trình.

Hải Đăng/VOV-Praha
Philippines bác bỏ tin giả về phong tỏa Covid-19 và năng lượng
VOV.VN - Bộ Y tế Philippines khẳng định, các báo cáo về việc phong tỏa toàn quốc vào tuần tới do nghi ngờ xuất hiện biến thể “Cicada” của Covid-19 là không đúng sự thật.

Trung Quốc phát hiện thuốc COVID-19 chống virus Nipah hiệu quả
VOV.VN - Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra một loại thuốc uống được phê duyệt để điều trị COVID-19 có hoạt tính ức chế hiệu quả virus Nipah.

