Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội

Chủ Nhật, 05:41, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hy Lạp và Cộng hòa Síp đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 1A5 cho lực lượng vệ binh quốc gia.

Theo hãng tin quốc phòng Hy Lạp, hai nước đang tiến gần đến một thỏa thuận cho việc cung cấp một số lượng đáng kể xe tăng do Đức sản xuất từ ​​kho dự trữ của quân đội Hy Lạp, đây là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm hiện đại hóa năng lực thiết giáp của Cộng hòa Síp.

Các nguồn tin quân sự được trích dẫn trong báo cáo cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang được diễn ra. Tuy nhiên, các quan chức thuộc lực lượng vệ binh quốc gia chưa công bố thông tin chi tiết. Kế hoạch chuyển giao tập trung vào việc thay thế phi đội 82 xe tăng T-80 do Nga sản xuất hiện có của Síp. Việc áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế với Nga đã tạo ra những thách thức nhất định về việc bảo trì trang thiết bị quân sự, khiến việc tìm kiếm phụ tùng thay thế ngày càng trở nên khó khăn.

Xe tăng Leopard và pháo tự hành được trưng bày tại KNDS ở Munich, Đức, ngày 19/11/2025. Ảnh: (Reuters)

Theo kế hoạch, xe tăng Leopard 1A5 sẽ được nâng cấp trước khi bàn giao, bao gồm cải thiện lớp giáp bảo vệ và hiện đại hóa các hệ thống. Động thái này được đánh giá là giải pháp tức thời trong các yêu cầu vận hành mới trong bối cảnh các lựa chọn mua sắm thay thế đang đối mặt với nguy cơ chậm trễ do xung đột.

Các báo cáo truyền thông Hy Lạp cho biết việc chuyển giao này là một phần của quá trình hiện đại hóa hạm đội xe bọc thép của Hy Lạp, theo đó các phương tiện cũ hơn sẽ được điều chuyển đến Síp.

Thỏa thuận được báo cáo cũng bao gồm các khả năng phòng thủ bổ sung, theo đó Athens dự kiến ​​sẽ cung cấp bốn hệ thống chống máy bay không người lái cho Síp, nhằm tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa trên không mới nổi. Các hệ thống này sẽ bổ sung cho chương trình mua sắm quy mô lớn hơn đang được tiến hành trong giai đoạn tới.

Hải Đăng/VOV-Praha
Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico
Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz
Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga
