Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz

Cảnh báo sẵn sàng nổ súng vào tất cả các tàu tiếp cận eo biển Hormuz được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố tối qua (18/4), vài giờ sau Tehran bất ngờ thông báo siết lại kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này để đáp trả biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran. Thông báo trên trang web Sepah của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ: mọi con tàu định rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, đều bị coi là hợp tác với kẻ thù và sẽ bị nhắm mục tiêu.

Ngay trước thông báo của IRGC, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng tuyên bố khẳng định Tehran sẽ tiếp tục kiểm soát toàn diện giao thông qua eo biển Hormuz, cho đến khi chiến tranh thực sự kết thúc và một nền hòa bình bền vững được thiết lập tại Trung Đông.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố đồng thời chỉ rõ việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, là vi phạm cam kết ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 giữa hai bên. Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, chừng nào biện pháp phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, cho đến đêm qua, Iran chưa đưa ra bình luận về cáo buộc đã nổ súng tấn công các tàu hàng trên vịnh Ba Tư hồi chiều qua, trong đó có 2 tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng tại eo biển Hormuz những giờ qua, có thể tạo thêm thách thức cho các nỗ lực trung gian ngoại giao mà Pakistan và một số quốc gia khu vực đang tích cực triển khai, nhất là trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran chỉ còn khoảng 48h nữa là hết hiệu lực, song các bên thậm chí còn chưa thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo.