中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 05:29, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến đêm qua (18/4), Mỹ và Iran vẫn chưa thể thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong đó, tại thực địa tại eo biển Hormuz đang nóng lên từng giờ kể từ sau tuyên bố của Iran về siết lại kiểm soát vùng biển này, đồng thời cảnh báo sẵn sàng khai hỏa vào mọi con tàu có ý định tiến vào đây.

Cảnh báo sẵn sàng nổ súng vào tất cả các tàu tiếp cận eo biển Hormuz được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố tối qua (18/4), vài giờ sau Tehran bất ngờ thông báo siết lại kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này để đáp trả biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran. Thông báo trên trang web Sepah của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ: mọi con tàu định rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, đều bị coi là hợp tác với kẻ thù và sẽ bị nhắm mục tiêu.

Ngay trước thông báo của IRGC, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng tuyên bố khẳng định Tehran sẽ tiếp tục kiểm soát toàn diện giao thông qua eo biển Hormuz, cho đến khi chiến tranh thực sự kết thúc và một nền hòa bình bền vững được thiết lập tại Trung Đông.

iran doa tan cong tat ca cac tau den gan eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố đồng thời chỉ rõ việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, là vi phạm cam kết ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 giữa hai bên. Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, chừng nào biện pháp phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.    

Tuy nhiên, cho đến đêm qua, Iran chưa đưa ra bình luận về cáo buộc đã nổ súng tấn công các tàu hàng trên vịnh Ba Tư hồi chiều qua, trong đó có 2 tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng tại eo biển Hormuz những giờ qua, có thể tạo thêm thách thức cho các nỗ lực trung gian ngoại giao mà Pakistan và một số quốc gia khu vực đang tích cực triển khai, nhất là trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran chỉ còn khoảng 48h nữa là hết hiệu lực, song các bên thậm chí còn chưa thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: eo biển Hormuz Iran Mỹ và Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga
Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán "rất tốt" bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz
Iran phát thông điệp cứng rắn, tàu hàng qua eo biển Hormuz báo cáo bị bắn trúng
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ