Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”

Thứ Hai, 21:19, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom sẽ tiếp tục sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng tại Iran, trong bối cảnh an ninh khu vực gia tăng căng thẳng.

Thông tin được Tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev đưa ra hôm 23/3. Ông Likhachev cho biết, sau khi đã triển khai khoảng 480 công nhân tại nhà máy ở Bushehr, tập đoàn này sẽ rút bớt một phần lực lượng trong những ngày tới và chỉ giữ lại vài chục nhân sự thiết yếu để duy trì hoạt động.

nga so tan khan khoi nha may hat nhan iran, canh bao hau qua khong the khac phuc hinh anh 1
Nhà máy hạt nhân Iran. Ảnh: AP

Trước đó, ông Likhachev cho biết, một cuộc tấn công đã xảy ra tại khuôn viên nhà máy, gần lò phản ứng đang vận hành, song không gây thiệt hại hay thương vong.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã kêu gọi Mỹ tránh mọi hành động tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân trên, đồng thời cảnh báo rằng một sự cố như vậy có thể dẫn đến những hậu quả “không thể khắc phục”.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông đã bày tỏ “những lo ngại” trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22/3, liên quan đến tuyên bố của Washington đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran.

Phát biểu hôm 23/3, ông Merz hoan nghênh việc ông Trump quyết định hoãn kế hoạch này trong 5 ngày, đồng thời cho rằng động thái đó mở ra cơ hội cho các kênh liên lạc trực tiếp, khẩn cấp với giới lãnh đạo Iran. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh Berlin duy trì quan hệ tốt với các quốc gia trong khu vực và sẵn sàng hợp tác nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Nga sơ tán nhân viên nhà máy hạt nhân Iran tấn công nhà máy hạt nhân Mỹ Rosatom
Tin liên quan

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz
Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng
Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran
Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã “nhượng bộ” sau khi tuyên bố hoãn tấn công vào cơ sở năng lượng và nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày.

Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran

Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã “nhượng bộ” sau khi tuyên bố hoãn tấn công vào cơ sở năng lượng và nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày.

