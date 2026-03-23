Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”

Thông tin được Tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev đưa ra hôm 23/3. Ông Likhachev cho biết, sau khi đã triển khai khoảng 480 công nhân tại nhà máy ở Bushehr, tập đoàn này sẽ rút bớt một phần lực lượng trong những ngày tới và chỉ giữ lại vài chục nhân sự thiết yếu để duy trì hoạt động.

Trước đó, ông Likhachev cho biết, một cuộc tấn công đã xảy ra tại khuôn viên nhà máy, gần lò phản ứng đang vận hành, song không gây thiệt hại hay thương vong.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã kêu gọi Mỹ tránh mọi hành động tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân trên, đồng thời cảnh báo rằng một sự cố như vậy có thể dẫn đến những hậu quả “không thể khắc phục”.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông đã bày tỏ “những lo ngại” trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22/3, liên quan đến tuyên bố của Washington đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran.

Phát biểu hôm 23/3, ông Merz hoan nghênh việc ông Trump quyết định hoãn kế hoạch này trong 5 ngày, đồng thời cho rằng động thái đó mở ra cơ hội cho các kênh liên lạc trực tiếp, khẩn cấp với giới lãnh đạo Iran. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh Berlin duy trì quan hệ tốt với các quốc gia trong khu vực và sẵn sàng hợp tác nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang.