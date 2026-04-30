IAEA: Phần lớn uranium làm giàu của Iran có thể vẫn ở Isfahan sau không kích

Thứ Năm, 10:13, 30/04/2026
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, phần lớn lượng urani làm giàu cấp độ cao của Iran nhiều khả năng vẫn đang được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, bất chấp các đợt không kích từ liên quân Mỹ - Israel trong năm qua.

Ông Grossi cho biết IAEA đang sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi tình hình vì các hoạt động thanh sát trực tiếp đã bị gián đoạn kể từ khi cuộc chiến 12 ngày bùng nổ vào tháng 6/2025. Dữ liệu vệ tinh từ Airbus ghi nhận hình ảnh một xe tải vận chuyển 18 container màu xanh - được cho là chứa urani làm giàu - tiến vào hầm ngầm tại Isfahan ngay trước khi chiến sự bắt đầu. Cơ quan này ước tính có khoảng 200 kg urani làm giàu mức 60% đang được cất giữ tại đây, nhưng hiện chưa thể xác nhận liệu các niêm phong bảo mật của IAEA có còn nguyên vẹn hay không.

iaea phan lon uranium lam giau cua iran co the van o isfahan sau khong kich hinh anh 1
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: Reuters

Hiện nay, tổng kho dự trữ urani làm giàu 60% của Iran đã lên tới 440,9 kg, chỉ cách ngưỡng vũ khí hạt nhân một bước tiến kỹ thuật ngắn. Theo ông Grossi, lượng nguyên liệu này đủ để chế tạo khoảng 10 quả bom hạt nhân nếu Iran quyết định quân sự hóa chương trình. Mặc dù Iran luôn khẳng định mục đích hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công quân sự nhằm xóa sổ chương trình nguyên tử của nước này là ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, IAEA đã thảo luận với Nga và các bên liên quan về phương án chuyển lượng urani này ra nước ngoài hoặc pha loãng chúng để giảm rủi ro, nhưng đây là một lộ trình chính trị cực kỳ phức tạp.

Ông Grossi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hiện nay khó khăn hơn nhiều so với thỏa thuận năm 2015 do Iran đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về công nghệ máy ly tâm và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang bế tắc khi Tổng thống Trăm vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ phía Iran về việc dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận. Tuy nhiên, người đứng đầu IAEA vẫn kỳ vọng vào một “tia hy vọng” khi cả hai phía đều thể hiện sự quan tâm nhất định đến việc tìm kiếm một tiếng nói chung.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Tag: IAEA iran vũ khí hạt nhân mỹ
Iran cảnh báo tung vũ khí mới giáng đòn đáp trả khiến Mỹ "phải hối tiếc"
Iran cảnh báo tung vũ khí mới giáng đòn đáp trả khiến Mỹ “phải hối tiếc”

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết Tehran sẽ “rất sớm” đưa ra một loại vũ khí mà đối phương “vô cùng lo ngại”, đồng thời khẳng định hệ thống này đang ở “ngay sát” lực lượng đối địch.

Mỹ chuẩn bị kịch bản phong tỏa Iran kéo dài
Mỹ chuẩn bị kịch bản phong tỏa Iran kéo dài

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump thảo luận với lãnh đạo ngành dầu mỏ về kịch bản phong tỏa Iran nhiều tháng, trong khi thúc giục Tehran sớm đạt thỏa thuận.

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn
Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.

