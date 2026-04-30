IAEA: Phần lớn uranium làm giàu của Iran có thể vẫn ở Isfahan sau không kích

Ông Grossi cho biết IAEA đang sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi tình hình vì các hoạt động thanh sát trực tiếp đã bị gián đoạn kể từ khi cuộc chiến 12 ngày bùng nổ vào tháng 6/2025. Dữ liệu vệ tinh từ Airbus ghi nhận hình ảnh một xe tải vận chuyển 18 container màu xanh - được cho là chứa urani làm giàu - tiến vào hầm ngầm tại Isfahan ngay trước khi chiến sự bắt đầu. Cơ quan này ước tính có khoảng 200 kg urani làm giàu mức 60% đang được cất giữ tại đây, nhưng hiện chưa thể xác nhận liệu các niêm phong bảo mật của IAEA có còn nguyên vẹn hay không.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: Reuters

Hiện nay, tổng kho dự trữ urani làm giàu 60% của Iran đã lên tới 440,9 kg, chỉ cách ngưỡng vũ khí hạt nhân một bước tiến kỹ thuật ngắn. Theo ông Grossi, lượng nguyên liệu này đủ để chế tạo khoảng 10 quả bom hạt nhân nếu Iran quyết định quân sự hóa chương trình. Mặc dù Iran luôn khẳng định mục đích hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công quân sự nhằm xóa sổ chương trình nguyên tử của nước này là ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, IAEA đã thảo luận với Nga và các bên liên quan về phương án chuyển lượng urani này ra nước ngoài hoặc pha loãng chúng để giảm rủi ro, nhưng đây là một lộ trình chính trị cực kỳ phức tạp.

Ông Grossi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hiện nay khó khăn hơn nhiều so với thỏa thuận năm 2015 do Iran đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về công nghệ máy ly tâm và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang bế tắc khi Tổng thống Trăm vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ phía Iran về việc dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận. Tuy nhiên, người đứng đầu IAEA vẫn kỳ vọng vào một “tia hy vọng” khi cả hai phía đều thể hiện sự quan tâm nhất định đến việc tìm kiếm một tiếng nói chung.