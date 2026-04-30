Mỹ chuẩn bị kịch bản phong tỏa Iran kéo dài

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các cuộc thảo luận với lãnh đạo ngành dầu mỏ về cách giảm thiểu tác động của việc Mỹ có thể phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng, đồng thời kêu gọi Tehran sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Cuộc họp diễn ra ngày 28/4, tập trung vào các biện pháp nhằm ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu, cũng như phương án duy trì phong tỏa trong nhiều tháng nếu cần thiết, đồng thời hạn chế tác động tới người tiêu dùng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 25/4/2026. Ảnh: Reuters

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực giải quyết xung đột rơi vào bế tắc. Mỹ đang tìm cách siết chặt xuất khẩu dầu của Iran thông qua phong tỏa hải quân, với mục tiêu buộc Tehran phải mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội Truth, ông Trump cảnh báo Iran “cần sớm hành động khôn ngoan” và cho biết Tehran “chưa thể tự mình giải quyết ổn thỏa vấn đề”. Ông nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích nước này chưa sẵn sàng ký một thỏa thuận phi hạt nhân.

Thông tin về khả năng phong tỏa kéo dài đã khiến giá dầu tăng hơn 6% trong ngày 29/4, với dầu Brent đạt mức cao nhất trong một tháng. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết chi phí quân sự của Mỹ cho cuộc xung đột kéo dài hớn 2 tháng qua với Iran hiện đã lên tới 25 tỷ USD – lần đầu tiên có ước tính chính thức được công bố.

Về phía Iran, nước này tuyên bố sẽ tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chừng nào còn bị đe dọa, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tehran cũng cảnh báo có thể tiến hành “hành động quân sự chưa từng có” nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các tàu liên quan đến Iran.

Iran khẳng định quyền làm giàu urani phục vụ mục đích dân sự, song hiện sở hữu khoảng 440 kg urani làm giàu ở mức 60% – mức có thể được nâng lên để chế tạo vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc ông Trump tìm cách chia rẽ nội bộ và buộc Tehran “đầu hàng” thông qua chính sách phong tỏa. Ông kêu gọi người dân duy trì đoàn kết để đối phó với sức ép từ bên ngoài.

Xung đột cũng gây tác động nghiêm trọng tới kinh tế Iran. Đồng nội tệ nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi lạm phát trong giai đoạn từ 20/3 đến 20/4 lên tới 65,8%, theo số liệu từ ngân hàng trung ương.

Bế tắc đàm phán và áp lực chính trị gia tăng

Trong khi Washington và Tehran liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, Pakistan được cho là đang đóng vai trò trung gian nhằm tránh leo thang, đồng thời hỗ trợ hai bên trao đổi thông điệp về một thỏa thuận tiềm năng.

Đề xuất mới nhất của Iran nhằm giải quyết xung đột – vốn đã tạm tắng từ ngày 8/4 theo thỏa thuận ngừng bắn – đề nghị tạm gác vấn đề hạt nhân cho đến khi xung đột chính thức kết thúc và các vấn đề hàng hải được giải quyết. Tuy nhiên, điều này không đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc phải xử lý vấn đề hạt nhân ngay từ đầu.

Một nguồn tin Pakistan cho biết Mỹ đã đưa ra các “nhận xét” đối với đề xuất của Iran và hiện đang chờ phản hồi từ Tehran. Phía Iran được cho là đã đề nghị thêm thời gian đến cuối tuần để đưa ra câu trả lời.

Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ đang đánh giá phản ứng của Iran trong trường hợp Tổng thống Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng. Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran từ ngày 28/2, Tehran đã hạn chế phần lớn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, ngoại trừ các tàu của mình, và Mỹ đã bắt đầu phong tỏa tàu Iran từ giữa tháng này.

Tình hình nội bộ Iran cũng có nhiều biến động sau khi một số lãnh đạo cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong các cuộc không kích. Việc con trai ông, Mojtaba Khamenei, được đưa lên thay thế được cho là đã làm gia tăng ảnh hưởng của các chỉ huy cứng rắn thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Tại Mỹ, Tổng thống Trump đang đối mặt với áp lực trong nước nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến, trong bối cảnh giá xăng tăng cao. Một khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống 34%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bảo vệ chiến dịch quân sự tại Iran, khẳng định đây không phải là “vũng lầy”, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ vì phản đối cuộc xung đột này.