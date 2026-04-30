Iran cảnh báo tung vũ khí mới giáng đòn đáp trả khiến Mỹ “phải hối tiếc”

Phát biểu ngày 29/4, ông Irani cho rằng các đối thủ đã đánh giá sai khi tin rằng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu thông qua các hành động quân sự nhằm vào Iran. “Giả định đó giờ đây đã trở thành trò cười trong các học viện quân sự”, ông nói.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani. Ảnh: Press TV

Đề cập đến các hoạt động đáp trả, Tư lệnh Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Tây Á. Riêng tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đã trở thành mục tiêu của 7 đợt tấn công tên lửa, khiến tàu này không thể triển khai máy bay hoặc tiến hành các hoạt động không kích trong một khoảng thời gian.

Theo ông Irani, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, lực lượng vũ trang Iran đã thực hiện ít nhất 100 đợt phản công nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của Mỹ và Israel trên phạm vi rộng tại khu vực.

Ông cũng cho biết Mỹ đã sử dụng các nền tảng tên lửa triển khai từ lực lượng hải quân để tấn công Iran, sau đó tăng cường thêm tàu khu trục để mở rộng năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo ông, các nỗ lực này “vẫn rơi vào bế tắc”.

Một phần trong chiến lược đáp trả của Iran là siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Tehran sau đó đã áp đặt thêm hạn chế, yêu cầu tàu thuyền phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Iran mới được phép đi qua. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố tiếp tục áp đặt phong tỏa đối với các tàu và cảng liên quan đến Iran.

Tư lệnh Hải quân Iran cho biết nước này đã đóng eo biển Hormuz từ phía Biển Arab, đồng thời cảnh báo sẽ lập tức triển khai hành động quân sự nếu các lực lượng đối địch tiến lại gần hơn. Mặc dù chịu sức ép phong tỏa của Mỹ, ông Irani khẳng định một số tàu vẫn rời cảng Iran và tới được điểm đến.

Chuẩn Đô đốc Irani cũng lên án việc lực lượng Mỹ bắt giữ một số tàu Iran trong khuôn khổ phong tỏa, gọi đây không chỉ là hành động “cướp biển” mà còn là “bắt cóc con tin” khi bắt giữ thủy thủ đoàn cùng gia đình trên các con tàu.

Khẳng định lập trường cứng rắn, Tư lệnh Hải quân Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này “sẵn sàng đáp trả đến giọt máu cuối cùng” cho những người đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo sẽ "giáng đòn khiến đối phương phải hối tiếc”.