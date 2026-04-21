IEA: Xung đột tại Iran đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử

Theo ông Fatih Biro - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), quy mô khủng hoảng hiện nay đặc biệt nghiêm trọng khi kết hợp đồng thời các cú sốc về dầu mỏ và khí đốt, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã chịu áp lực từ cuộc xung đột Nga – Ukraine. Trước đó, chiến sự tại Ukraine đã khiến nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu bị gián đoạn, làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với an ninh năng lượng khu vực.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo xung đột tại Iran đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Reuters

Căng thẳng tại Trung Đông hiện tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình, khi giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lưu lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu bị gián đoạn. Đây được xem là “yết hầu năng lượng” của thế giới, nên bất kỳ sự tắc nghẽn nào cũng có thể gây tác động lan rộng tới giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Birol cho biết đánh giá tổng thể cho thấy tình hình hiện nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi cộng gộp các cuộc khủng hoảng năng lượng trong các năm 1973, 1979 và 2022. Nhận định này phản ánh mức độ rủi ro cao chưa từng có đối với thị trường năng lượng quốc tế.

Để ứng phó với áp lực giá tăng mạnh, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hồi tháng 3 đã thống nhất giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược. Động thái này nhằm ổn định nguồn cung và kiềm chế đà tăng của giá dầu trong bối cảnh xung đột Mỹ – Israel với Iran tiếp tục leo thang.