Iran yêu cầu Mỹ thả tàu Touska cùng thủy thủ đoàn

Thứ Ba, 15:41, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran lên án việc Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu chở hàng Touska tại Vịnh Oman, yêu cầu thả ngay thủy thủ đoàn và cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 21/4 ra tuyên bố lên án việc lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, đồng thời kêu gọi “trả tự do ngay lập tức cho con tàu, thủy thủ đoàn và gia đình của họ”.

iran yeu cau my tha tau touska cung thuy thu doan hinh anh 1
Tàu chở hàng M/V Touska treo cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Hôm 19/4, Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ tàu Touska sau khi tàu này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ tại Vịnh Oman. Hình ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã khai hỏa vào con tàu treo cờ Iran, trong khi lực lượng Thủy quân Lục chiến đổ bộ từ trực thăng xuống boong tàu để kiểm soát tình hình.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động của Mỹ là “cực kỳ nguy hiểm” và “mang tính chất tội phạm”, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ có phản ứng đáp trả.

“Chắc chắn Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sử dụng mọi năng lực để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ quyền và phẩm giá của công dân”, tuyên bố nêu rõ. Phía Iran cũng cho rằng Mỹ phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo trong khu vực”.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên tàu và liệu họ có phải là công dân Iran hay không. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận về quốc tịch của thủy thủ đoàn cũng như tình trạng hiện tại của con tàu. Các nhà phân tích nhận định, số phận của thủy thủ đoàn sẽ phụ thuộc phần lớn vào quốc tịch của họ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran Vịnh Oman tàu hàng Trung Đông eo biển Hormuz
Tin liên quan

Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn"
VOV.VN - Khi Mỹ và Iran nỗ lực lần thứ hai nhằm đạt được một thỏa thuận, phong cách đàm phán của hai bên đang có nhiều điểm xung đột trực tiếp với nhau.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”
Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran
Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

