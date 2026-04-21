Iran yêu cầu Mỹ thả tàu Touska cùng thủy thủ đoàn

Bộ Ngoại giao Iran ngày 21/4 ra tuyên bố lên án việc lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, đồng thời kêu gọi “trả tự do ngay lập tức cho con tàu, thủy thủ đoàn và gia đình của họ”.

Tàu chở hàng M/V Touska treo cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Hôm 19/4, Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ tàu Touska sau khi tàu này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ tại Vịnh Oman. Hình ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã khai hỏa vào con tàu treo cờ Iran, trong khi lực lượng Thủy quân Lục chiến đổ bộ từ trực thăng xuống boong tàu để kiểm soát tình hình.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động của Mỹ là “cực kỳ nguy hiểm” và “mang tính chất tội phạm”, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ có phản ứng đáp trả.

“Chắc chắn Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sử dụng mọi năng lực để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ quyền và phẩm giá của công dân”, tuyên bố nêu rõ. Phía Iran cũng cho rằng Mỹ phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo trong khu vực”.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên tàu và liệu họ có phải là công dân Iran hay không. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận về quốc tịch của thủy thủ đoàn cũng như tình trạng hiện tại của con tàu. Các nhà phân tích nhận định, số phận của thủy thủ đoàn sẽ phụ thuộc phần lớn vào quốc tịch của họ.