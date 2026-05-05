IMF cảnh báo kịch bản kinh tế toàn cầu xấu đi nếu xung đột Trung Đông kéo dài

Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Milken tổ chức tại Mỹ, bà Georgieva cho biết, kịch bản cơ sở trước đó của IMF, trong đó tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm nhẹ và lạm phát tăng ở mức hạn chế, hiện không còn phù hợp. Theo bà, kịch bản bất lợi nhất mà tổ chức này dự báo cho nền kinh tế toàn cầu đã thành sự thật. Việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang “kịch bản bất lợi”, với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng.

Người đứng đầu IMF cho rằng, giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp giá dầu tăng mạnh và duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể lan rộng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, từ đó làm suy yếu đà phục hồi kinh tế.

Bà Georgieva lưu ý rằng, hiện tại, kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn đang được neo giữ và điều kiện tài chính toàn cầu chưa có dấu hiệu bị siết chặt đáng kể. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nhanh chóng nếu xung đột tiếp tục leo thang, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

IMF cũng cảnh báo rằng, một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.