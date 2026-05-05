IMF cảnh báo kịch bản kinh tế toàn cầu xấu đi nếu xung đột Trung Đông kéo dài

Thứ Ba, 05:50, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 4/5 cảnh báo lạm phát toàn cầu đang có dấu hiệu gia tăng và nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với “kịch bản tồi tệ hơn nhiều” nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027, đẩy giá dầu lên khoảng 125 USD/thùng.

 

Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Milken tổ chức tại Mỹ, bà Georgieva cho biết, kịch bản cơ sở trước đó của IMF, trong đó tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm nhẹ và lạm phát tăng ở mức hạn chế, hiện không còn phù hợp. Theo bà, kịch bản bất lợi nhất mà tổ chức này dự báo cho nền kinh tế toàn cầu đã thành sự thật. Việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang “kịch bản bất lợi”, với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng.

Ảnh minh họa: Reuters

Người đứng đầu IMF cho rằng, giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp giá dầu tăng mạnh và duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể lan rộng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, từ đó làm suy yếu đà phục hồi kinh tế.

Bà Georgieva lưu ý rằng, hiện tại, kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn đang được neo giữ và điều kiện tài chính toàn cầu chưa có dấu hiệu bị siết chặt đáng kể. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nhanh chóng nếu xung đột tiếp tục leo thang, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

IMF cũng cảnh báo rằng, một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.

 

Quang Trung/VOV-Washington
IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu
VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4 ra tuyên bố chung cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra cú sốc lớn và không đồng đều đối với kinh tế toàn cầu.

Cú sốc đối với kinh tế toàn cầu do xung đột Trung Đông
VOV.VN - Triển vọng kinh tế toàn cầu trở nên u ám do xung đột ở Trung Đông đã làm đình trệ đà tăng trưởng và gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là nguồn cung năng lượng. Do đó, cần có các chính sách đúng đắn và sự hợp tác toàn cầu mạnh mẽ hơn để hạn chế thiệt hại.

Giữ tăng trưởng hai con số giữa “cơn sóng lớn” kinh tế toàn cầu
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn đạt được mục tiêu này, cần khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng khả năng phản ứng chính sách.

