Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) hôm nay (30/9), Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul cho biết Thái Lan đang đứng trước những thay đổi lớn về kinh tế, công nghệ, địa chính trị, già hóa dân số và biến đổi khí hậu.

Ông Anutin nhấn mạnh:“Nếu nhà đầu tư chỉ tìm kiếm lao động giá rẻ, chi phí thấp hay ưu đãi thuế như một tấm séc trắng, thì đó không phải là Thái Lan. Chúng tôi đã đầu tư mạnh vào hạ tầng và không còn là điểm đến chỉ vì ‘rẻ’. Thái Lan đã sẵn sàng ở một tầm cao hơn”.

Hội nghị thường niên NESDC với chủ đề “Kế hoạch 14: Chương trình nghị sự tiếp theo của Thái Lan”, định hướng phát triển giai đoạn 2028–2032. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Theo ông Anutin, đợt lũ đang diễn ra tại Bangkok và nhiều địa phương cho thấy sự phát triển quốc gia không thể chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng hay các dự án lớn, mà còn phải dựa trên khả năng bảo đảm người dân sống và làm việc an toàn trong cả điều kiện bình thường lẫn khủng hoảng.

Trong kế hoạch mới, Chính phủ Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn, điện tử thế hệ mới, công nghệ y tế, thực phẩm tương lai và năng lượng sạch. Ông Anutin cho biết các cuộc làm việc với nhà đầu tư tại Tokyo, New York và London cho thấy tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư toàn cầu đang thay đổi, chú trọng hạ tầng, nguồn cung năng lượng, tính ổn định của luật pháp và khả năng ra quyết định nhanh của chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị thường niên NESDC với chủ đề “Kế hoạch 14: Chương trình nghị sự tiếp theo của Thái Lan” hôm 30/9/2026. Ảnh: Chính phủ Thái

Song song với tái cơ cấu kinh tế, Chính phủ muốn đẩy mạnh cải cách khu vực công, trong đó có đề xuất xây dựng hệ thống “Single Data” để người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ thay vì nhiều thủ tục riêng rẽ. Dự thảo Kế hoạch 14 được xây dựng quanh 5 trụ cột: tái cơ cấu kinh tế; cải cách khu vực công; phát triển nguồn nhân lực; quản lý tài nguyên và môi trường bền vững; cùng tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thái Lan cũng đặt mục tiêu gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong giai đoạn 5 năm của kế hoạch, kỳ vọng thúc đẩy cải thiện các tiêu chuẩn về cạnh tranh, quản trị và minh bạch khu vực công. Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia lần thứ 14, dự kiến có hiệu lực từ tháng 10/2027, định hướng chính sách phát triển của Thái Lan giai đoạn 2028-2032.