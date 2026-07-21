IMF giải ngân thêm 690 triệu USD cho Ukraine

IMF đang triển khai chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 8,1 tỷ USD cho Ukraine. Theo thông báo của IMF, khoản giải ngân mới nhất 690 triệu USD nâng tổng số tiền đã được giải ngân theo chương trình lên khoảng 2,2 tỷ USD.

Đợt rà soát của IMF được xem là một phép thử quan trọng đối với Ukraine trong bối cảnh nước này nỗ lực duy trì ổn định kinh tế và thúc đẩy cải cách, khi phải đồng thời đối phó với các cuộc tấn công đang gia tăng của Nga.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva (Ảnh: Reuters)

IMF nhận định Ukraine vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính bất chấp xung đột với Nga. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo triển vọng kinh tế của Ukraine đã suy yếu, chủ yếu do các cuộc tấn công gia tăng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như những tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo IMF, việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhìn chung đạt kết quả "khá khả quan". Tất cả các tiêu chí đánh giá định lượng và mục tiêu đánh giá đến cuối tháng 3 đều đã hoàn thành. Tuy nhiên, mục tiêu về dự trữ ngoại hối ròng quốc tế vào cuối tháng 6 không đạt được, một phần do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

IMF cũng cho biết tiến độ thực hiện các cải cách tại Ukraine đã chậm lại, khi một số tiêu chí cải cách mang tính cơ cấu bị chậm tiến độ hoặc không hoàn thành đúng thời hạn.

Để thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính, hồi tháng 6, các chuyên gia IMF và giới chức Ukraine đã thống nhất điều chỉnh lộ trình cải cách, triển khai các biện pháp khắc phục những nội dung chậm tiến độ và đưa ra thêm các cam kết chính sách.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên trước mắt của Ukraine. Bà cũng kêu gọi nước này theo đuổi các chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng, đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm khả năng chống chịu của hệ thống tài chính.