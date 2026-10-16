IMF-WB 2026: Nỗi lo khủng hoảng 800 triệu việc làm cho giới trẻ

Cảnh báo về khoảng trống 800 triệu việc làm này được đưa ra tại phiên toàn thể Hội nghị Thường niên IMF - WB 2026 ở Bangkok vào sáng nay (15/10) tại Bangkok, Thái Lan.

Phiên toàn thể Hội nghị thường niên IMF–WB 2026 diễn ra vào sáng ngày 16/10/2026.

Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga, khoảng trống 800 triệu việc làm cho lao động trẻ là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với các nền kinh tế đang phát triển, đòi hỏi các quốc gia phải đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, giáo dục, kỹ năng và khu vực tư nhân:

"Hôm nay, thách thức xuất hiện từ bài toán số học: khoảng cách của 800 triệu việc làm. Đằng sau con số đó là một phụ nữ trẻ có bằng cấp nhưng không có nhà tuyển dụng; một thanh niên có tay nghề nhưng không có điện để làm việc; một thế hệ đang đặt câu hỏi: Có chỗ nào dành cho tôi không? Một công việc không phải là một số liệu thống kê, một công việc chính là phẩm giá. Đó là sự khác biệt giữa một người trẻ có thể kiến tạo tương lai và một người trẻ chỉ đang mỏi mòn chờ đợi", ông Ajay Banga nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị thường niên IMF–WB 2026.

Để giải quyết bài toán này, WB thúc đẩy mô hình "Phát triển thông minh" - "Smart Development", tập trung huy động vốn tư nhân (đạt 112 tỷ USD năm qua), đầu tư hạ tầng thiết yếu như sáng kiến Mission 300 đưa điện đến 300 triệu người dân châu Phi, đồng thời mở rộng các ứng dụng "AI nhỏ" chi phí thấp, hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, bác sĩ, giáo viên và doanh nghiệp nhỏ.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Quốc Phương tham dự phiên họp toàn thể IMF-WB 2026 sáng 16/10/2026.

Cùng chia sẻ góc nhìn về biến động toàn cầu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định sự phân mảnh địa chính trị đang làm thay đổi mạnh mẽ dòng chảy thương mại và đầu tư:

“Thái Lan cho rằng hợp tác và các quan hệ đối tác tin cậy sẽ đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế. Thông qua ASEAN, Thái Lan cam kết làm cầu nối giữa các thị trường, dòng vốn và công nghệ để biến thảo luận chiến lược thành cơ hội thực tế cho người dân.”

Đánh giá vĩ mô, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết kinh tế toàn cầu vẫn duy trì ổn định với dự báo tăng trưởng năm 2026 ở mức 3,1%, nhưng cảnh báo sự phân hóa gay gắt giữa nhóm bứt phá nhờ chuỗi giá trị AI và nhóm đối mặt rủi ro do nợ công cao hay xung đột. IMF lưu ý các nước cần củng cố tài khóa và chủ động ứng phó với tác động của AI.

So với các kỳ họp trước từng bị chi phối bởi đại dịch hay làn sóng lạm phát toàn cầu, phiên toàn thể năm nay, cùng các phiên thảo luận đã cho thấy một thách thức dài hạn mang tính cốt lõi: làm thế nào để đà tăng trưởng kinh tế thực sự chuyển hóa thành cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ toàn cầu.