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Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp

Thứ Năm, 06:45, 08/10/2026
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VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 7/10 đề xuất áp mức phí mới lên tới 70.000 USD đối với chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), dành cho sinh viên quốc tế diện thị thực F-1 muốn làm việc tại Mỹ trong lĩnh vực liên quan đến ngành học.

 

Theo dự thảo được đăng trên Công báo Liên bang, các trường được chứng nhận trong Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi sẽ phải trả 70.000 USD cho mỗi sinh viên F-1 lần đầu tham gia, và 30.000 USD cho mỗi lần tiếp theo. Bộ An ninh Nội địa cho biết đề xuất này nhằm chống gian lận, tăng tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ.

OPT hiện cho phép sinh viên quốc tế làm việc trong ngành học của mình trong thời gian nhất định, thường sau khi tốt nghiệp. Chương trình này đặc biệt quan trọng với sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vì họ có thể được gia hạn thời gian làm việc tại Mỹ. Hiện nay, người nộp đơn OPT thường chỉ phải trả khoản phí khoảng 500 USD.

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Sinh viên quốc tế tại khuôn viên một Trường Đại học ở Mỹ. (Ảnh: NBC News)

Đề xuất mới là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt các chương trình thị thực lao động và du học. Trước đó, chính quyền của ông Trump cũng đã nhắm tới chương trình H-1B, loại thị thực cho lao động kỹ năng cao mà nhiều sinh viên quốc tế sử dụng sau khi kết thúc OPT để tiếp tục ở lại làm việc tại Mỹ.

Nếu được thông qua, mức phí mới có thể làm thay đổi đáng kể khả năng ở lại làm việc của sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp, đồng thời tác động tới các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có kỹ năng.

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến công chúng trước khi có thể được thông qua chính thức. Bộ An ninh Nội địa cho biết, nếu quy định được hoàn thiện, cơ quan này sẽ chờ thêm một khoảng thời gian trước khi áp dụng để các trường, sinh viên và nhà tuyển dụng có thời gian chuẩn bị.

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Mỹ siết quy định thị thực đối với hàng triệu sinh viên và phóng viên nước ngoài

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 16/7 công bố quy định cuối cùng sửa đổi chính sách thị thực đối với sinh viên quốc tế, người tham gia các chương trình trao đổi và phóng viên nước ngoài, chấm dứt cơ chế lưu trú theo diện “lưu trú theo tình trạng” (D/S) đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ. 

Quang Trung/VOV-Washington
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