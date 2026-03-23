中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia bác bỏ khả năng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

Thứ Hai, 11:39, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.

Trong bài phát biểu đăng trên kênh YouTube chính thức của Văn phòng Tổng thống Indonesia ngày 22/3, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết Hội đồng Hòa bình yêu cầu các quốc gia đóng góp 1 tỷ USD nếu muốn trở thành thành viên thường trực hoặc thành viên cấp cao. Tuy nhiên, Indonesia chưa từng đưa ra bất kỳ cam kết tài chính nào. Ông nhấn mạnh việc làm rõ thông tin này nhằm xoa dịu lo ngại trong nước rằng ngân sách nhà nước có thể phải gánh một khoản nghĩa vụ tài chính quốc tế lớn.

indonesia bac bo kha nang dong gop 1 ty usd cho hoi dong hoa binh hinh anh 1
Tổng thống Prabowo Subianto tái khẳng định cam kết của Indonesia trong việc đấu tranh cho nền độc lập của Palestine thông qua sự tham gia vào Hội đồng Hòa bình (BoP): Nguồn: Presidenri

Tổng thống Prabowo cũng cho biết, kể từ cuộc họp đầu tiên của Hội đồng tại Mỹ ngày 19/2, Indonesia đã đưa ra lập trường là đề nghị đóng góp lực lượng gìn hòa bình, với bất kỳ số lượng nào cần thiết để hỗ trợ Palestine, khi điều kiện ngừng bắn trên thực địa được thực hiện. Lực lượng gìn giữ hoà bình của Indonesia sẽ tập trung vào các nỗ lực nhân đạo toàn cầu, bao gồm cả ở Palestine. Tuy nhiên, Indonesia có thể hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết và phục hồi ở Gaza thông qua Hội đồng Hoà bình, như xây dựng cơ sở y tế phục vụ hỗ trợ nhân đạo.

Ngày 22/1, Tổng thống Prabowo tham dự lễ ký Hiến chương thành lập Hội đồng Hoà bình tại Thụy Sĩ, do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng và chủ trì với tư cách Chủ tịch Hội đồng. Theo kế hoạch, Hội đồng sẽ giám sát quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas, tập trung thúc đẩy ổn định, khôi phục quản trị và đảm bảo hòa bình lâu dài tại các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia Hội đồng Hòa bình Gaza Palestine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng

Indonesia chuyển đổi phương tiện vận tải bằng điện, giảm nhập khẩu năng lượng

Indonesia cân nhắc khả năng cắt giảm giờ làm để tiết kiệm nhiên liệu

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ