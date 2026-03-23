Indonesia bác bỏ khả năng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

Trong bài phát biểu đăng trên kênh YouTube chính thức của Văn phòng Tổng thống Indonesia ngày 22/3, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết Hội đồng Hòa bình yêu cầu các quốc gia đóng góp 1 tỷ USD nếu muốn trở thành thành viên thường trực hoặc thành viên cấp cao. Tuy nhiên, Indonesia chưa từng đưa ra bất kỳ cam kết tài chính nào. Ông nhấn mạnh việc làm rõ thông tin này nhằm xoa dịu lo ngại trong nước rằng ngân sách nhà nước có thể phải gánh một khoản nghĩa vụ tài chính quốc tế lớn.

Tổng thống Prabowo Subianto tái khẳng định cam kết của Indonesia trong việc đấu tranh cho nền độc lập của Palestine thông qua sự tham gia vào Hội đồng Hòa bình (BoP)

Tổng thống Prabowo cũng cho biết, kể từ cuộc họp đầu tiên của Hội đồng tại Mỹ ngày 19/2, Indonesia đã đưa ra lập trường là đề nghị đóng góp lực lượng gìn hòa bình, với bất kỳ số lượng nào cần thiết để hỗ trợ Palestine, khi điều kiện ngừng bắn trên thực địa được thực hiện. Lực lượng gìn giữ hoà bình của Indonesia sẽ tập trung vào các nỗ lực nhân đạo toàn cầu, bao gồm cả ở Palestine. Tuy nhiên, Indonesia có thể hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết và phục hồi ở Gaza thông qua Hội đồng Hoà bình, như xây dựng cơ sở y tế phục vụ hỗ trợ nhân đạo.

Ngày 22/1, Tổng thống Prabowo tham dự lễ ký Hiến chương thành lập Hội đồng Hoà bình tại Thụy Sĩ, do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng và chủ trì với tư cách Chủ tịch Hội đồng. Theo kế hoạch, Hội đồng sẽ giám sát quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas, tập trung thúc đẩy ổn định, khôi phục quản trị và đảm bảo hòa bình lâu dài tại các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.