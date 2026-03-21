中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng

Thứ Bảy, 21:49, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ triển khai chính sách "Làm việc tại nhà (WFH)" cho công chức và nhân viên khu vực tư nhân sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (24/03), nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính sách này được áp dụng một ngày/một tuần.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, chính sách này áp dụng cho công chức nhà nước (ASN) và cũng được khuyến nghị cho khu vực tư nhân. Các quy định về Làm việc tại nhà sẽ được sớm công bố chi tiết và không áp dụng cho những người làm trong ngành dịch vụ công. Chính sách sẽ chỉ áp dụng một ngày trong một tuần.

Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cũng cho biết, việc thực hiện làm việc tại nhà (WFH) trong một ngày có thể tác động tích cực đến hiệu quả năng lượng, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Theo tính toán sơ bộ, có thể tiết kiệm khoảng 20% ​​lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Chính sách này chỉ được thực hiện trong một ngày là để duy trì sự cân bằng giữa tính linh hoạt trong công việc và năng suất. Nếu chính sách làm việc được thực hiện trong một ngày, ví dụ như thứ Sáu, nó sẽ tạo ra một kỳ nghỉ cuối tuần dài hơn, cụ thể là thứ Sáu - thứ Bảy - Chủ nhật. Điều này vừa khuyến khích các hoạt động gia đình, đồng thời tạo ra sự thúc đẩy cho ngành du lịch.

indonesia se trien khai lam viec tai nha de tiet kiem nang luong hinh anh 1

Trước đó, trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Prabowo Subianto đã khuyến khích thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu và xem xét chính sách làm việc tại nhà (WFH) như một biện pháp để ứng phó với tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Một số quốc gia khác cũng đã công bố các chính sách tiết kiệm năng lượng để ứng phó với sự bất ổn toàn cầu. Ví dụ, Thái Lan đã yêu cầu công chức làm việc tại nhà để giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu, hạn chế sử dụng thang máy và thang cuốn, đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27 độ C. Philippines đã thực hiện tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công, trong khi Pakistan đang chuẩn bị các kế hoạch tiết kiệm năng lượng thông qua hình thức học từ xa và làm việc tại nhà.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Làm việc tại nhà tiết kiệm năng lượng Chính phủ Indonesia chính sách kỳ nghỉ lễ năng lượng giá dầu toàn cầu tăng cao giá dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz
Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Indonesia cho biết, Iran sẽ tiếp tục cho phép các tàu chở dầu của Indonesia đi qua eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng trên toàn cầu, bất chấp căng thẳng đang diễn ra với Israel và Mỹ.

Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz

Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Indonesia cho biết, Iran sẽ tiếp tục cho phép các tàu chở dầu của Indonesia đi qua eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng trên toàn cầu, bất chấp căng thẳng đang diễn ra với Israel và Mỹ.

Bộ trưởng Indonesia đề cập những "sáng kiến hợp tác đầy hứa hẹn" với Việt Nam
Bộ trưởng Indonesia đề cập những "sáng kiến hợp tác đầy hứa hẹn" với Việt Nam

VOV.VN - Tương lai của quan hệ Indonesia - Việt Nam rất hứa hẹn. Cùng nhau, Indonesia và Việt Nam có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai của ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Indonesia đề cập những "sáng kiến hợp tác đầy hứa hẹn" với Việt Nam

Bộ trưởng Indonesia đề cập những "sáng kiến hợp tác đầy hứa hẹn" với Việt Nam

VOV.VN - Tương lai của quan hệ Indonesia - Việt Nam rất hứa hẹn. Cùng nhau, Indonesia và Việt Nam có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai của ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Indonesia
Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Indonesia

VOV.VN - Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia nhằm trao đổi giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Indonesia

Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Indonesia

VOV.VN - Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia nhằm trao đổi giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Indonesia cân nhắc khả năng cắt giảm giờ làm để tiết kiệm nhiên liệu
Indonesia cân nhắc khả năng cắt giảm giờ làm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang kêu gọi các Bộ trưởng nghiên cứu các phương án thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu có thể gây áp lực lên giá nhiên liệu và thực phẩm.

Indonesia cân nhắc khả năng cắt giảm giờ làm để tiết kiệm nhiên liệu

Indonesia cân nhắc khả năng cắt giảm giờ làm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang kêu gọi các Bộ trưởng nghiên cứu các phương án thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu có thể gây áp lực lên giá nhiên liệu và thực phẩm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ