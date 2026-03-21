Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, chính sách này áp dụng cho công chức nhà nước (ASN) và cũng được khuyến nghị cho khu vực tư nhân. Các quy định về Làm việc tại nhà sẽ được sớm công bố chi tiết và không áp dụng cho những người làm trong ngành dịch vụ công. Chính sách sẽ chỉ áp dụng một ngày trong một tuần.

Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cũng cho biết, việc thực hiện làm việc tại nhà (WFH) trong một ngày có thể tác động tích cực đến hiệu quả năng lượng, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Theo tính toán sơ bộ, có thể tiết kiệm khoảng 20% ​​lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Chính sách này chỉ được thực hiện trong một ngày là để duy trì sự cân bằng giữa tính linh hoạt trong công việc và năng suất. Nếu chính sách làm việc được thực hiện trong một ngày, ví dụ như thứ Sáu, nó sẽ tạo ra một kỳ nghỉ cuối tuần dài hơn, cụ thể là thứ Sáu - thứ Bảy - Chủ nhật. Điều này vừa khuyến khích các hoạt động gia đình, đồng thời tạo ra sự thúc đẩy cho ngành du lịch.

Trước đó, trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Prabowo Subianto đã khuyến khích thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu và xem xét chính sách làm việc tại nhà (WFH) như một biện pháp để ứng phó với tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Một số quốc gia khác cũng đã công bố các chính sách tiết kiệm năng lượng để ứng phó với sự bất ổn toàn cầu. Ví dụ, Thái Lan đã yêu cầu công chức làm việc tại nhà để giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu, hạn chế sử dụng thang máy và thang cuốn, đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27 độ C. Philippines đã thực hiện tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công, trong khi Pakistan đang chuẩn bị các kế hoạch tiết kiệm năng lượng thông qua hình thức học từ xa và làm việc tại nhà.