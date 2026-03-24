Indonesia cân nhắc phương án học trực tuyến để giảm tiêu thụ năng lượng

Kế hoạch này, dự kiến ​​có hiệu lực sớm nhất vào tháng 4/2026, được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Bộ trưởng Phát triển Nguồn Nhân lực và Văn hóa Pratikno cho biết chính phủ đang xem xét việc kết hợp học trực tuyến và học trực tiếp, cho phép học sinh dành nhiều thời gian hơn để học tập tại nhà nhằm giảm việc di chuyển và sử dụng năng lượng.

Indonesia cân nhắc phương án học tập trực tuyến để giảm tiêu thụ năng lượng.

Việc điều chỉnh các phương pháp học trực tuyến và trực tiếp sẽ phù hợp với đặc điểm của từng môn học. Các bài học thực hành và thí nghiệm sẽ được tiến hành trong lớp học để duy trì chất lượng giáo dục. Đề xuất này là một phần của nỗ lực liên bộ, nhằm cắt giảm tiêu thụ năng lượng trong khu vực công, đặc biệt là bằng cách hạn chế hoạt động đi lại và vận tải hàng ngày.

Mặc dù có sự chuyển dịch sang học tập từ xa, ông Pratikno nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn giáo dục vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ cũng đang đánh giá các thách thức chính, bao gồm việc tiếp cận internet và việc tiếp tục chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho học sinh. Các quan chức đang tìm kiếm các phương án tài chính thay thế để hỗ trợ việc tiếp cận internet cho học sinh nếu việc học trực tuyến được mở rộng. Trong khi đó, việc phân phối bữa ăn miễn phí - một chương trình xã hội trọng điểm - có thể cần điều chỉnh tùy thuộc vào sự thay đổi trong mô hình đi học.

Ông Pratikno cho biết, việc thiết kế chính sách sẽ dựa trên những bài học từ các hạn chế di chuyển trong đại dịch Covid-19 để đảm bảo một cách tiếp cận cân bằng và dựa trên dữ liệu. Trong khi đó, Bộ trưởng Điều phối kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, chính phủ cũng đang đánh giá chính sách làm việc tại nhà (WFH) hàng tuần để giảm nhu cầu nhiên liệu trong nước. Việc giảm đi lại thông qua hình thức làm việc tại nhà (WFH) có thể cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu quốc gia lên đến 20%, mang lại khoản tiết kiệm đáng kể trong thời điểm áp lực bên ngoài gia tăng. Chính phủ Indonesia dự kiến ​​sớm hoàn thiện khung chính sách, với các khuyến nghị từ cuộc họp phối hợp gần đây nhất, sẽ được trình lên Tổng thống Prabowo để phê duyệt.