Indonesia cân nhắc phương án học trực tuyến để giảm tiêu thụ năng lượng

Thứ Ba, 14:58, 24/03/2026
VOV.VN - Indonesia đang chuẩn bị một chiến lược tiết kiệm năng lượng toàn diện, có thể định hình lại mô hình học tập và làm việc, với phương án học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cũng như chính sách làm việc tại nhà một ngày/một tuần để hạn chế tiêu thụ nhiên liệu.

Kế hoạch này, dự kiến ​​có hiệu lực sớm nhất vào tháng 4/2026, được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Bộ trưởng Phát triển Nguồn Nhân lực và Văn hóa Pratikno cho biết chính phủ đang xem xét việc kết hợp học trực tuyến và học trực tiếp, cho phép học sinh dành nhiều thời gian hơn để học tập tại nhà nhằm giảm việc di chuyển và sử dụng năng lượng.

indonesia can nhac phuong an hoc truc tuyen de giam tieu thu nang luong hinh anh 1
Indonesia cân nhắc phương án học tập trực tuyến để giảm tiêu thụ năng lượng.

Việc điều chỉnh các phương pháp học trực tuyến và trực tiếp sẽ phù hợp với đặc điểm của từng môn học. Các bài học thực hành và thí nghiệm sẽ được tiến hành trong lớp học để duy trì chất lượng giáo dục. Đề xuất này là một phần của nỗ lực liên bộ, nhằm cắt giảm tiêu thụ năng lượng trong khu vực công, đặc biệt là bằng cách hạn chế hoạt động đi lại và vận tải hàng ngày.

Mặc dù có sự chuyển dịch sang học tập từ xa, ông Pratikno nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn giáo dục vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ cũng đang đánh giá các thách thức chính, bao gồm việc tiếp cận internet và việc tiếp tục chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho học sinh. Các quan chức đang tìm kiếm các phương án tài chính thay thế để hỗ trợ việc tiếp cận internet cho học sinh nếu việc học trực tuyến được mở rộng. Trong khi đó, việc phân phối bữa ăn miễn phí - một chương trình xã hội trọng điểm - có thể cần điều chỉnh tùy thuộc vào sự thay đổi trong mô hình đi học.

Ông Pratikno cho biết, việc thiết kế chính sách sẽ dựa trên những bài học từ các hạn chế di chuyển trong đại dịch Covid-19 để đảm bảo một cách tiếp cận cân bằng và dựa trên dữ liệu. Trong khi đó, Bộ trưởng Điều phối kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, chính phủ cũng đang đánh giá chính sách làm việc tại nhà (WFH) hàng tuần để giảm nhu cầu nhiên liệu trong nước. Việc giảm đi lại thông qua hình thức làm việc tại nhà (WFH) có thể cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu quốc gia lên đến 20%, mang lại khoản tiết kiệm đáng kể trong thời điểm áp lực bên ngoài gia tăng. Chính phủ Indonesia dự kiến ​​sớm hoàn thiện khung chính sách, với các khuyến nghị từ cuộc họp phối hợp gần đây nhất, sẽ được trình lên Tổng thống Prabowo để phê duyệt.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia tiêu thụ năng lượng học tập trực tuyến tiết kiệm năng lượng
Indonesia bác bỏ khả năng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.

Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026

VOV.VN - Bất chấp kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài trong tháng 2/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng, với xe giá rẻ từ Indonesia áp đảo về số lượng trong khi ô tô Trung Quốc dẫn đầu về tổng giá trị kim ngạch.

Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ triển khai chính sách "Làm việc tại nhà (WFH)" cho công chức và nhân viên khu vực tư nhân sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (24/03), nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính sách này được áp dụng một ngày/một tuần.

