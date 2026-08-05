Indonesia công bố video bắt giữ phi công mang hơn 70.000 viên thuốc lắc

Đoạn video được Cơ quan hải quan Indonesia công bố trên Instagram, hôm 3/8, ghi lại việc di chuyển và bắt giữ viên phi công phụ 39 tuổi người Malaysia tại sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta, khi đối tượng đang cố gắng đưa lượng ma tuý lớn vào nước này hôm 28/7. Đối tượng mặc đồng phục phi công, đang di chuyển một chiếc vali màu bạc và một chiếc túi màu đen từ khu vực nhận hành lý trước vào làn đường đặc biệt dành cho các thành viên phi hành đoàn.

Nguồn video: Reuters

Tuy vậy, cơ quan hải quan Indonesia vẫn tiến hành kiểm tra các thành viên phi hành đoàn theo quy định và đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm tra X-quang và đánh giá rủi ro. Sau đó, các nhân viên hải quan đưa nghi phạm đến phòng kiểm tra, phát hiện một số gói hàng được giấu kín bên trong chiếc vali và một chai có chứa nước tiểu, mà các nhà điều tra cho rằng có thể nhằm mục đích thao túng kết quả xét nghiệm ma túy.

Ngay sau đó, nghi phạm và tài liệu bị tịch thu được bàn giao cho Cơ quan Điều tra Hình sự Indonesia để điều tra thêm. Nghi phạm là phi công lái máy bay thương mại từ Kuala Lumpur đến Jakarta vào ngày 28/7, đã mang theo khoảng hơn 70.000 viên thuốc lắc (MDMA), nặng khoảng 26 kg và gần 4 gram methamphetamine. Ước tính giá trị của các loại ma túy bị thu giữ khoảng 60 tỷ rupiah, tương đương khoảng 3,35 triệu USD.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia cho biết, cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã tiến hành các quy trình kiểm tra sàng lọc phi hành đoàn trước khi bay, nhưng hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo không đưa ra cảnh báo. Nhiều khả năng cách thức che giấu các chất gây nghiện có thể khiến các trang thiết bị kiểm tra không thể phát hiện. Hiện cơ quan chức năng hai nước đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.