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Thủ tướng Lào kêu gọi toàn dân chung tay xây dựng xã hội không ma túy

Thứ Sáu, 19:56, 26/06/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26/6/1987 – 26/6/2026), Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, đã gửi thông điệp quan trọng tới toàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang và cộng đồng quốc tế, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Lào trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này.

Thông điệp của Thủ tướng Lào nêu rõ ma túy là vấn đề toàn cầu và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sức khỏe của người dân Lào. Tệ nạn này đã lan rộng từ thành thị đến các vùng nông thôn xa xôi, trở thành nguyên nhân gốc rễ của nhiều hiện tượng tiêu cực và tội phạm trong xã hội. Đặc biệt, tình trạng buôn bán ma túy xuyên quốc gia và sự xuất hiện của các loại ma túy mới đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.

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Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Đài phát thanh quốc gia Lào)

Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ Lào đã tập trung quyết liệt vào các công tác trọng tâm như tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức; tạo điều kiện cho các hộ gia đình ở vùng cao từ bỏ cây có chứa chất gây nghiện để chuyển sang trồng trọt, chăn nuôi hợp pháp và bền vững; chú trọng công tác cai nghiện, phục hồi sức khỏe và đào tạo nghề cho nạn nhân ma túy; đẩy mạnh phong trào xây dựng bản làng, cơ quan, trường học và đơn vị sản xuất không ma túy.

Thủ tướng Lào nhấn mạnh: "Năm 2025, lực lượng chức năng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống ma tuý như triệt phá nhiều vụ án ma túy, thu giữ lượng lớn chất gây nghiện, vũ khí, hóa chất, tài sản liên quan, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật".

Nhân dịp này, Thủ tướng Lào kêu gọi mọi thành phần trong xã hội, từ gia đình, nhà trường, các tổ chức tôn giáo đến các doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống tại Lào, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau hành động để giảm thiểu ma túy và hướng tới một xã hội Lào hoàn toàn không có ma túy.

Trần Tuấn - Cảnh Thành/VOV-Vientiane
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